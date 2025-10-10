الجمعة 10 أكتوبر 2025
برونو فيرنانديز يعلق على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي

كشف الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى أحد الأندية خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

برونو فيرنانديز يرد على انتقاله إلى الدوري السعودي 

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "إنه سيناريو من المستحيل تخيله، ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سألعب في الدوري السعودي أم لا لدي عقد مع مانشستر يونايتد".

ويتفاوض عدد من أندية دوري روشن للمحترفين، مع برونو فيرنانديز، لبحث إمكانية ضمه لصفوفهم خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة بصورة رسمية، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن الفريق.

وكانت نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، قد شهدت رفض برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد العرض المقدم من الهلال للحصول على خدماته بصورة رسمية.

 

