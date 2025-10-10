برونو فيرنانديز يعلق على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي

كشف الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في ظل ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى أحد الأندية خلال الفترة الحالية بصورة رسمية.

برونو فيرنانديز يرد على انتقاله إلى الدوري السعودي

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "إنه سيناريو من المستحيل تخيله، ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سألعب في الدوري السعودي أم لا لدي عقد مع مانشستر يونايتد".

ويتفاوض عدد من أندية دوري روشن للمحترفين، مع برونو فيرنانديز، لبحث إمكانية ضمه لصفوفهم خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة بصورة رسمية، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن الفريق.

وكانت نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، قد شهدت رفض برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد العرض المقدم من الهلال للحصول على خدماته بصورة رسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.