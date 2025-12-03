الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نوتنجهام يعمق جراح وولفرهامبتون ويفوز بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

نوتنجهام
نوتنجهام
18 حجم الخط

خسر فريق وولفرهامبتون أمام نظيره نوتنجهام فورست بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل نوتنجهام هدفًا بالشوط الأول  في الدقيقة 41 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو. 

وجاء هدف فوز نوتنجهام في الدقيقة 72، عن طريق اللاعب إيجور جيسوس. 
 

تشكيل وولفرهامبتون أمام نوتنجهام

تشكيل نوتنجهام أمام وولفرهامبتون

ترتيب وولفرهامبتون ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك يحتل نادي وولفرهامبتون في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد نادي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 15 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وولفرهامبتون نوتنجهام نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يتعادل سلبيًا أمام وولفرهامبتون بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر غدا الخميس

مدرب الأهلي يوجه رسالة لجماهير الفريق قبل بطولة إفريقيا لكرة السلة

موعد إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات

لاعب الأهلي يترقب فرصة العودة للمشاركة مع الفريق عبر كأس عاصمة مصر

برشلونة يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد ويفوز 3-1 في الدوري الإسباني

مانشستر سيتي يفوز على فولهام 5-4 في مباراة مثيرة بالبريميرليج

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل برايتون وأستون فيلا 2/2 في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول

أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم بهدفين أمام تشيلسي في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين ليفربول وسندرلاند في الشوط الأول

بعد غرق يوسف محمد، 6 نصائح تحمى السباحين من الإغماء أثناء التمرين

مصدر يكشف موعد عودة المياه بعد كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مستشفى أم المصريين

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني يسجل 67.31 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الأخ في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق

حكم الطهارة بالماء المتغير بالصدأ الموجود في الأنابيب الموصلة للمياه

بعد وفاة يوسف سباح نادي الزهور، الإفتاء توضح مدى اعتبار الغريق من الشهداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads