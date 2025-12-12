موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا استعدادا لأمم إفريقيا

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره النيجيري وديا بإستاد القاهرة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًّا

ويلتقي منتخب مصر وديًّا مع منتخب نيجيريا بإستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء.

فيما أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع:

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم:

مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × زيمبابوي - الإثنين 22 ديسمبر | 8 مساء

مصر × جنوب إفريقيا - الجمعة 26 ديسمبر | 8 مساء

أنجولا × مصر - الإثنين 29 ديسمبر | 10:30 مساء.

