لمن تعاني من حبوب الجبهة، نصائح تساعدك على التقليل منها

الحبوب التي تظهر في منطقة الجبهة من أكثر المشكلات الجلدية شيوعا، وخصوصا لدى المراهقين والبالغين ذوي البشرة الدهنية أو المختلطة.

ورغم أنها قد تبدو بسيطة، إلا أن استمرار ظهورها قد يسبب انزعاج كبير ويؤثر على مظهر البشرة وثقة الفتيات بنفسها.

أسباب ظهور الحبوب في الجبهة

تقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن من أسباب ظهور حب الشباب فى الجبهة:

زيادة إفراز الدهون، ومنطقة الجبهة جزء من “المنطقة T” التي تتميز بزيادة إفراز الزيوت، مما يسبب انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء والبيضاء.

انسداد المسام بالعرق والأوساخ، والجبهة تتعرض للعرق بشكل كبير، ومع تراكم الغبار والأتربة قد تتكون بيئة مناسبة لنمو البكتيريا المسببة للحبوب.

الشعر والمنتجات المستخدمة عليه، واستخدام زيوت وكريمات ثقيلة للشعر أو وجود غرة تلامس الجبهة قد يسبب ما يسمى بـ حبوب الجبهة المرتبطة بالشعر.

التوتر والضغط العصبي، والتوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يحفز الغدد الدهنية، فيؤدي لظهور الحبوب.

عدم غسل الوجه بشكل صحيح، وبقايا المكياج أو عدم تنظيف البشرة مساء يؤدي إلى انسداد المسام وتراكم الحبوب.

تغير الهرمونات، خاصة عند المراهقين أو خلال الدورة الشهرية.

حب الشباب فى الجبهة

نصائح فعالة لتقليل حبوب الجبهة

وأضافت نادية، أن هناك بعض النصائح التى تقلل ظهور حب الشباب فى الجبهة، منها:

الاهتمام بتنظيف البشرة يوميا، حيث اغسلي وجهك مرتين يوميا بغسول مناسب لنوع بشرتك، ويفضل أن يكون خالي من الزيوت، وتجنبي الإفراط في غسل البشرة حتى لا تتعرض للجفاف والتهيج.

التقشير يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، استخدمي، مقشر لطيف مرة إلى مرتين أسبوعيا.

تقليل استخدام زيوت الشعر والكريمات الثقيلة، ابتعدي عن وضع زيوت الشعر بكميات كبيرة، فهي تتسرب إلى الجبهة وتسبب ظهور الحبوب، إذا كان لديك غرة، اربطي الشعر للخلف قدر الإمكان للسماح للجبهة بالتهوية.

تجنب عادة لمس الجبهة، وكثير من الاشخاص يلمسون جباههم دون وعي، مما ينقل البكتيريا والزيوت إليها، لذا حاولي تجنب ذلك قدر الإمكان.

استخدام علاج موضعي للحبوب، وتستخدم ليلا فقط وبكميات قليلة لتجنب التهيج.

ترطيب البشرة يوميا، وقد تظن صاحبة البشرة الدهنية أن الترطيب غير مهم، لكنه في الحقيقة ضروري للحفاظ على توازن إفراز الدهون، واختاري مرطب خالي من الزيوت.

تغيير غطاء الوسادة بانتظام، لأن يتجمع عليه العرق والزيوت، مما يؤدي إلى انتقال البكتيريا للجبهة، ويفضل تغييره مرتين أسبوعيا.

تقليل التوتر وتنظيم ساعات النوم، وقلة النوم تزيد من إفراز الدهون والهرمونات التي تسبب الحبوب، حاولي النوم 7 أو 8 ساعات يوميا، وممارسة الاسترخاء والتنفس العميق.

الاهتمام بالنظام الغذائي، وبعض الأطعمة قد تزيد من الحبوب مثل الوجبات السريعة، والحلويات، والمشروبات الغازية، ومنتجات الألبان بكثرة، لذا احرصي على تناول الخضروات، والفواكه، والماء بكثرة، ومصادر الزنك وفيتامين A.

تجنب فقع الحبوب، لأن الضغط على الحبوب يسبب انتشار الالتهاب، وزيادة الاحمرار، وترك آثار وبقع داكنة، لذا اتركيها تجف تلقائيا مع العلاج.

