نصائح مهمة تجنبك الإصابة بحب الشباب وتحافظ على جمال البشرة

حب الشباب من أكثر مشكلات البشرة شيوعا بين المراهقين والشباب وحتى بعض البالغين، وهو يظهر نتيجة انسداد مسام البشرة بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.

وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية والهرمونات تلعب دور مهم في ظهورها، إلا أن اتباع بعض النصائح الصحية واليومية يمكن أن تساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بحب الشباب، أو على الأقل الحد من شدته.

نصائح مهمة تجنبك الإصابة بحب الشباب

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة تحمى من الإصابة بحب الشباب وتحافظ على جمال البشرة، منها:-

غسل الوجه مرتين يوميا باستخدام غسول لطيف وخالى من المواد القاسية يحافظ على توازن البشرة.

تجنب غسل الوجه بإفراط، لأن كثرة الغسل قد تؤدي إلى تهيج البشرة وزيادة إفراز الدهون.

استخدام ماء فاتر بدلا من الساخن، لأن الحرارة العالية تضعف حاجز البشرة الطبيعي.

الترطيب ضروري حتى للبشرة الدهنية، فالجفاف يحفز الغدد الدهنية على إفراز المزيد من الزيوت.

اختيار كريم مرطب خفيف خالى من الزيوت و"غير كوميدوجيني أي لا يسد المسام.

تجنب لمس الوجه كثيرا، واليدين لأنها تحمل البكتيريا والأوساخ، ولمس الوجه بشكل متكرر ما ينقل هذه الملوثات إلى البشرة.

محاولة التوقف عن عادة الضغط على الحبوب أو تفريغها، لأنها تؤدي إلى انتشار العدوى وترك ندبات.

تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والحلويات.

نصائح مهمة تجنبك الإصابة بحب الشباب

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

شرب كميات كافية من الماء (من 6 إلى 8 أكواب يوميا) للحفاظ على ترطيب البشرة وطرد السموم.

غسل الشعر بانتظام، خصوصا إذا كان دهني، لأن الزيوت قد تنتقل إلى الوجه وتسد المسام.

إبعاد الشعر عن الوجه قدر الإمكان، خاصة أثناء النوم.

استخدام منتجات شعر خالية من الزيوت الثقيلة والمواد الكيميائية المهيجة للبشرة.

أشعة الشمس قد تزيد من التهاب حب الشباب وتؤدي إلى تصبغات بعد الحبوب.

استخدام واقى شمسي مناسب للبشرة الدهنية وخالي من الزيوت، مع تجديده كل ساعتين عند التعرض المباشر.

التوتر يزيد من إفراز بعض الهرمونات التي تحفز إنتاج الدهون في البشرة، مما يضاعف احتمالية ظهور الحبوب.

ممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل أو حتى المشي يوميا يقلل من الضغوط ويحافظ على صحة البشرة.

استخدام مستحضرات تجميل خفيفة لا تسد المسام، وإزالة المكياج قبل النوم أمر ضروري لتجنب تراكمه داخل المسام.

تنظيف أدوات المكياج مثل الفرش والإسفنجات بانتظام لتجنب تكاثر البكتيريا.

النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا يساعد على تجديد خلايا البشرة وإصلاح التلف.

قلة النوم تزيد من التوتر والإجهاد، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب.

إذا كان حب الشباب يظهر بشكل متكرر أو يترك آثار وندبات، من الأفضل مراجعة طبيب الجلدية، وقد يصف الطبيب كريمات موضعية، أو أدوية مضادة للبكتيريا، أو علاجات هرمونية حسب الحالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.