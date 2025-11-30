أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من حب الشباب

18 حجم الخط

يعد حب الشباب من أكثر مشكلات البشرة انتشارا، خصوصا بين المراهقين والشباب، لكن الكثير من النساء يعانين منه حتى بعد سن العشرين والثلاثين بسبب تغيرات الهرمونات أو التوتر أو طبيعة البشرة نفسها.

وعلى عكس ما يظنه البعض، يمكن للعلاجات الطبيعية أن تقدم نتائج ممتازة إذا استخدمت بانتظام وبطريقة صحيحة، خاصة للبشرة الحساسة التي لا تتحمل المستحضرات الكيميائية القوية.

أسباب ظهور حب الشباب

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب ظهور حب الشباب بالبشرة:-

إفراز الدهون بشكل زائد، والبشرة الدهنية تفرز زيوت كثيرة تسد المسام وتؤدي لظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

تراكم البكتيريا في المسام المغلقة ما يسبب الالتهاب والانتفاخ.

تغيرات الهرمونات، خاصة خلال الدورة الشهرية، والحمل، وسن البلوغ أو التوتر الشديد.

منتجات غير مناسبة للبشرة، والكريمات الثقيلة، والزيوت العطرية القوية، والمكياج غير الطبي تسبب انسداد المسام.

العوامل الغذائية، مثل زيادة السكر، ومنتجات الألبان، والوجبات الجاهزة، والأكلات الدهنية قد تزيد الحبوب.

علاج حب الشباب

أفضل طرق طبيعية لعلاج حب الشباب

وأضافت نادية، أن من أفضل الطرق الطبيعية لعلاج حب الشباب:-

جل الصبار، وهو أحد أقوى العلاجات الطبيعية لحب الشباب، لأنه يهدئ الالتهاب ويجفف الحبوب تدريجيا، خذي جزء من ورقة الصبار واستخرجي الجل الشفاف، وضعيه على البشرة يوميا قبل النوم، واتركيه طوال الليل واغسليه صباحا، فهو يخفف الاحمرار، ويقلل ظهور الحبوب الجديدة، ويساعد على التئام آثار الحبوب.

بخار الماء بالأعشاب، حيث يساعد البخار على فتح المسام وإزالة الدهون الزائدة والشوائب المتراكمة، فقط اغلي ماء في وعاء، وأضيفي ملعقة نعناع أو بابونج، وضعي وجهك فوق البخار لمدة 10 دقائق، بعد البخار ضعي تونر طبيعي مثل ماء الورد لغلق المسام.

ماسك العسل والقرفة وهو مضاد للبكتيريا، وهو يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الالتهاب، فقط اخلطى ملعقة عسل، ونصف ملعقة قرفة، وضعي الماسك على الحبوب فقط، واتركيه 20 دقيقة ثم اغسليه بماء دافيء، لا يناسب البشرة الحساسة جدا بسبب القرفة.

الشاي الأخضر وهو تونر طبيعي رائع، والشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتهدئ البشرة، اغلي كيس شاي أخضر واتركيه يبرد، وضعيه بقطنة على وجهك مرتين يوميا، ويمكن وضعه في بخاخ واستخدامه كتونر.

خل التفاح وهو يعادل درجة الحموضة ويقلل الزيوت، ويعتبر خل التفاح من أشهر علاجات حب الشباب، لكن يجب تخفيفه دائما، فقط امزجي ملعقة خل تفاح مع 3 ملاعق ماء، وضعيه بقطنة على أماكن الحبوب لمدة 10 دقائق ثم اغسليه، واحذري استخدامه مركز قد يسبب تهيج للبشرة.

