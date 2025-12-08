الإثنين 08 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

عصير طبيعي لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها

بشرة نقية، فيتو
بشرة نقية، فيتو
البشرة مرآة لصحة الجسم الداخلية، وكلما كان الجسم نظيفا من السموم ومرطبا بشكل جيد، ظهرت البشرة بشكل أكثر إشراقة ونقاء.

ومن أفضل الطرق الطبيعية لدعم صحة البشرة هو تناول العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف الجسم من السموم، وتحفيز إنتاج الكولاجين، وتقليل مشاكل البشرة مثل الحبوب والتصبغات.

عصير طبيعي لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، عصير طبيعي لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:

حبة خيار طازجة

تفاحة خضراء

حفنة من أوراق السبانخ

نصف ليمونة طازجة

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج

كوب ماء أو ماء جوز الهند

طريقة تحضير العصير:

  • اغسلي جميع المكونات جيدا بالماء.
  • قطعي التفاحة والخيار إلى قطع متوسطة الحجم.
  • ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.
  • أضيفي كوب الماء أو ماء جوز الهند.
  • اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.
  • صفي العصير إذا رغبتى، ثم اسكبيه في كوب وقدميه طازج.
  • للحصول على أفضل النتائج ينصح بشرب العصير في الصباح على معدة فارغة.
  • يمكن تناوله 3 أو 4 مرات أسبوعيا.
  • الاستمرار عليه لمدة شهر على الأقل لملاحظة الفرق.
عصير طبيعي لتنقية البشرة 
عصير طبيعي لتنقية البشرة، فيتو

فوائد هذا العصير للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، هذا العصير غني بالعناصر المفيدة التي تمنح بشرتك مظهر صحي ومشرق، ومن فوائده:

  • تنقية البشرة من السموم، والخيار والسبانخ يحتويان على نسبة عالية من الماء والكلوروفيل مما يساعد الجسم على التخلص من السموم.
  • تعزيز نضارة البشرة، والتفاح الأخضر غني بفيتامين C الذي يحفز إنتاج الكولاجين ويزيد من مرونة البشرة.
  • تقليل الحبوب والالتهابات، والليمون والزنجبيل يمتلكان خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.
  • تفتيح لون البشرة طبيعي، والاستمرار في تناول هذا العصير يساعد على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات.
قناع الفاكهة الشتوية لنضارة البشرة وإشراقتها

أطعمة تساعد على ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها، دليل شامل للنساء

