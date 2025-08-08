12 علاجا طبيعيا للتخلص من حب الشباب

يعاني العديد من الأشخاص من حب الشباب، الذي يُعد أحد أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا حول العالم.

ورغم توفر العلاجات التقليدية، مثل حمض الساليسيليك والبنزويل بيروكسايد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، إلا أن آثارها الجانبية كالجفاف والاحمرار قد تدفع الكثيرين للبحث عن بدائل طبيعية.

علاجات شائعة لحب الشباب وطريقة استخدامها الصحيحة

كثير من العلاجات الطبيعية تفتقر إلى الأدلة العلمية القوية التي تدعم فعاليتها، مما يستدعي إجراء المزيد من الأبحاث، ومع ذلك، تبقى بعض الخيارات المنزلية التي يمكن تجربتها، ومن أبرزها:

خل التفاح: رغم قدرته على مكافحة البكتيريا والفطريات، لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليته في علاج حب الشباب تحديدًا. كما أن استخدامه الموضعي قد يسبب تهيجًا وحروقًا، لذا يُنصح بتخفيفه بالماء واستخدامه بحذر.

مكملات الزنك: على عكس خل التفاح، أثبتت الدراسات أن تناول مكملات الزنك قد يحسن من حالة حب الشباب، حيث شهد المشاركون في أحدي الدراسات العلمية تحسنًا في عدد البقع الملتهبة. ومع ذلك، يجب عدم تجاوز الجرعة الموصى بها (40 ملغم يوميًا) لتجنب آلام المعدة، كما أن تطبيقه موضعيًا غير فعال.

العسل: تشير الأبحاث إلى أن العسل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا التي تسبب حب الشباب.

زيت شجرة الشاي: يُعد هذا الزيت العطري خيارًا واعدًا، فقد أشارت دراسة صغيرة إلى أنه أكثر فعالية من البنزويل بيروكسايد وأقل تسببًا في جفاف وتهيج البشرة. يجب دائمًا تخفيفه بالماء قبل وضعه على الجلد.

الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا وتقلل الالتهابات. يمكن شربه أو تطبيقه موضعيًا بعد نقعه وتبريده، حيث وجدت دراسة أن مستخلص الشاي الأخضر يقلل من إنتاج الزهم والبثور.

بندق الساحرة: يُستخرج من نبات "هاماميليس فيرجينيانا" وقد يساعد في مكافحة البكتيريا وتقليل التهاب الجلد.

الصبار: يحتوي على حمض الساليسيليك والكبريت المعروفين بفوائدهما للبشرة. يمكن استخدامه كمرطب طبيعي، لكن فوائده المباشرة في مكافحة حب الشباب تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي.

زيت السمك: يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من العوامل الالتهابية، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بحب الشباب. يمكن الحصول عليه من مكملات زيت السمك أو من مصادر غذائية مثل السلمون والسردين.

التقشير المنتظم: إزالة خلايا الجلد الميتة قد يساعد في تنظيف المسام وزيادة فعالية علاجات حب الشباب، ويوصي أطباء الجلد بالتقشير الكيميائي اللطيف لتجنب تهيج البشرة الذي قد يسببه التقشير الفيزيائي.

نظام غذائي منخفض السكر: قد يؤدي تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إلى زيادة إنتاج الزهم. تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض السكر يمكن أن يقلل من هرمون مرتبط بظهور حب الشباب.

تقليل منتجات الألبان: العلاقة بين منتجات الألبان وحب الشباب محل جدل، ففي حين ربطت بعض الدراسات بين استهلاك الحليب وظهور حب الشباب، لم تجد دراسات أخرى أي علاقة.

الحد من التوتر: التوتر قد يزيد من إنتاج الزهم والالتهابات، كما أن العبث بالبثور يفاقم المشكلة، ورغم أن العلاقة ليست مفهومة تمامًا، فإن تقليل التوتر يساعد على تحسين حالة البشرة بشكل عام.

