قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وزيادة التعرق وإفراز الدهون في البشرة، يزداد ظهور حب الشباب بشكل ملحوظ، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة.

ولتفادي استخدام المواد الكيميائية التي قد تهيج الجلد، يمكن الاعتماد على قناع طبيعي فعال وآمن يساعد في تنظيف البشرة، وتقليل الالتهابات، وتجفيف الحبوب سريعا.

قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب فى الصيف

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب فى الصيف.

مكونات القناع:

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:-

في وعاء نظيف، اخلطي جل الصبار مع الكركم حتى يتجانسوا.

أضيفي ماء الورد وعصير الليمون وقلبي جيدا حتى تحصلي على خليط متماسك.

اغسلي وجهك جيدا وجففيه برفق.

ضعي القناع على أماكن الحبوب أو كامل الوجه مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 15–20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة 2–3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يطهر مسام البشرة ويرطبها ويمنع تراكم الأتربة بتلمسان ويقلل من إفراز الدهون بالبشرة.

يجب عدم إضافة الليمون البشرة الحساسة لتجنب تهيج البشرة.

قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب فى الصيف

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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