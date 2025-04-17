طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد أحلى من الجاهز

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد، الأرز بالخلطة من الأطباق المميزة التى تقدم عادة بجانب الصوانى والمشويات، وله مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد.

مكونات عمل الأرز بالخلطة:

تحضير الأرز

2 كوب أرز بسمتي (منقوع لمدة 20 دقيقة)

3 كوب ماء أو مرق

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

ملح حسب الرغبة

رشة قرفة أو بهارات مشكلة

لتحضير الكبدة

500 جرام كبدة دجاج أو كبدة عجل مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة زيت

لتحضير الخلطة (التزيين)

1/4 كوب لوز مقشر

1/4 كوب زبيب

1/4 كوب كاجو أو صنوبر

ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد:

لتحضير الأرز، في وعاء على النار، ضعي السمن وأضيفي الأرز بعد تصفيته من الماء.

قلبيه قليلًا ثم أضيفي الماء أو المرق والملح والبهارات.

اتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار وغطيه واتركيه حتى ينضج تمامًا.

في مقلاة، سخني الزيت وضعي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم الكبدة، وقلبيها حتى يتغير لونها.

أضيفي التوابل وغطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج الكبدة تمامًا.

في مقلاة صغيرة، ضعي الزبدة وأضيفي المكسرات وقلّبيها حتى تتحمّص وتصبح ذهبية اللون.

أضيفي الزبيب وقلّبيه لمدة دقيقة.

في طبق التقديم، ضعي الأرز، ثم وزّعي فوقه الكبدة بشكل متناسق.

زيني الوجه بالمكسرات والزبيب.

يُقدّم ساخنًا بجانب سلطة خضراء أو لبن زبادي.

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد، فيتو

ولعمل الأرز البسمتى

مكونات عمل الأرز البسمتى:

2 كوب أرز طويل الحبة

ملح

ملعقة صغيرة كاري

4 أكواب ماء

2 معلقة كبيرة سمن

طريقة عمل الأرز البسمتى:

نضع السمن علي النار.

يضاف لها الماء والملح والكاري وتترك حتى تغلي.

يضاف الأرز للماء ويترك حتى يتشرب الأرز الماء.

ينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج ويقدم.

ولعمل الأرز البسمتى بالخضروات

مكونات الأرز البسمتى بالخضروات:

2 كوب أرز بسمتي

4 أكواب شوربة دجاج أو لحم

ملح

فلفل أسود

بهارات

بابريكا

كارى

كركم

حبهان مطحون

كبيبة صيني مفرومة

ورق لوري

قرنفل

كوب بسلة

كوب جزر مقطع مكعبات

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح

فص ثوم مفروم

زبد

زيت

طريقة عمل الأرز البسمتى بالخضروات:

- نغسل الأرز جيدا ونتركه يصفى جيدا.

- نحضر حلة على النار ونذوب بها الزبد ونضيف له القليل من الزيت، ونشوح البصل والثوم جيدا.

- نضيف جميع التوابل المذكورة ونقلب جيدا، ثم نضيف البسلة والجزر ونقلب.

- بعدها نضيف الماء أو الشوربة ونقلب جيدا حتى الغليان.

- نضيف الأرز ونقلب، ونتركه على النار حتى يتشرب جيدا.

- نغطى الحلة ونهدئ النار، ونترك الأرز ينضج لمدة 25 دقيقة.

- يقدم بعدها ساخنا.

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