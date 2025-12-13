في ذكرى رحيلها، محطات في حياة قطة السينما زبيدة ثروت، والدها رفض عملها بالتمثيل، وطلبت دفنها بجوار عبد الحليم

18 حجم الخط

زبيدة ثروت ، إحدى جميلات الزمن الجميل، أجمل فتيات السينما، صاحبة أجمل عينين، لقبت بالسندريلا وقطة السينما، وملكة الرومانسية، دخلت الفن من باب الجمال، عملت بالمحاماة، من أشهر أفلامها “يوم من عمرى” ورحلت عام في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر عام 2016.



ولدت زبيدة ثروت عام 1940 بمنطقة بوكلي بالإسكندرية، جدها لأمها هو السلطان حسين كامل -حسب تصريحها في حواراتها- والدها اللواء بحري أحمد ثروت الذي عارض عملها بالفن في البداية، حصلت على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية وقيدت عضوًا في نقابة المحامين، لتعمل محامية في مكتب لبيب معوض المحامي، إلا أن عشقها للتمثيل انتصر في النهاية وساعدها على ذلك نجاحها في مسابقة مجلة الجيل لأجمل عيون في الشرق.

معارضة عائلية للتمثيل

عن البداية تقول زبيدة ثروت: في البداية عارض والدي بشدة، وشاركته العائلة كلها معارضته، وكانت قد استهوتني حكاية التمثيل في السينما، لكنني لم أكن أملك حرية اتخاذ القرار، لأنني كنتُ ما زلت في الرابعة عشرة من عمري، إلا أن إلحاح يحيى شاهين أزال المعارضة العائلية، خاصة بعدما أثبت لها أن ظهوري سوف يكون في فيلم اجتماعي هادف وخالٍ من الخلاعة والإثارة، وكان خروجي إلى التصوير في حراسة أحد أفراد العائلة.

البداية مع الملاك الصغير

كانت البداية عند فوز زبيدة ثروت في مسابقة للجمال أجرتها مجلة الجيل تحت عوان أجمل عينين في الشرق، وكان أول ظهور لها على الشاشة في دور صغير بفيلم "دليلة" مع عبد الحليم حافظ وشادية، ثم أقنع يحيى شاهين والد زبيدة ثروت أن تقوم أمامه ببطولة فيلم "الملاك الصغير" واستطاعت التأثير في الجمهور من خلال دورها في الفيلم لتبدأ طريق النجومية.

أجمل عينين في الشرق

عندما تزوجت زبيدة ثروت المنتج صبحي فرحات توقفت عن التمثيل وأنجبت 4 بنات متتاليات في 6 سنوات ريم ورشا ومها وقسمت، ودرست الماجستير، وبعد ست سنوات من الانقطاع عادت زبيدة ثروت إلى الفن، فبدأت بتقديم برامج للإذاعة في إذاعة الشرق الأوسط وأنتج لها زوجها فيلمين هما أيام معه عن قصة كولييت خوري، في سبيل الحرية.

زبيدة ثروت مع عبد الحليم في يوم من عمري



قدمت زبيدة ثروت خلال مشوارها الفني خمسة عشر فيلما فقط منها: بنت 17، في بيتنا رجل عن قصة إحسان عبد القدوس، نصف عذراء، شجرة اللبلاب، سلوى في مهب الريح، زمان يا حب، الأحضان الدافئة، عاشت للحب، الحب الضائع، ودورها الرومانسي الرائع مع عبد الحليم حافظ في فيلم "يوم من عمري" من إخراج عاطف سالم، ليكون فيلم "المذنبون" آخر أفلامها ثم اعتزلت بعده الفن لتتفرغ لتربية ورعاية بنتها الأربع.



في المسرح قدمت زبيدة ثروت 6 مسرحيات منها: حماتي والمنديل، أنا وهي ومراتي، 8 ستات، مين يقدر على ريم، وكانت آخر مسرحياتها عائلة سعيدة جدا مع عقيلة راتب وأمين الهنيدي.

المذنبون كتب النهاية

وفجأة توقفت زبيدة ثروت عن التمثيل والسينما لتتزوج المنتج صبحي فرحات وتنجب 4 بنات متتاليات في 6 سنوات ريم ورشا ومها وقسمت، مارست معهن حياة الأمومة، لتقرر بعد سنوات عودتها الى الفن في فيلم "المذنبون".

الفنانة الراحلة زبيدة ثروت



كرمت زبيدة ثروت فى مهرجانات كثيرة إلا أن أشهر تكريمها كان حين سلمها الرئيس جمال عبد الناصر جائزة عن دورها في فيلم "في بيتنا رجل" الذي تعتبره أهم افلامها في السينما.

صرحت بقصة حب مع عبد الحليم حافظ

أصيبت الفنانة زبيدة ثروت في أواخر حياتها بسرطان الرئة بسبب التدخين ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2016 عن 76 عامًا بعد أن أوصت بدفنها بجوار المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بعد أن صرحت بحبها له، إلا أن هذه الوصية لم تنفذ.

