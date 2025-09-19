طريقة عمل كفتة الأرز وصفة زمان المميزة

طريقة عمل كفتة الأرز، تُعد كفتة الأرز من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التي تحظى بمكانة خاصة على موائد الكثير من العائلات، فهي تتميز بمذاقها الفريد وسهولة تحضيرها وتكلفتها الاقتصادية مقارنةً بالأطباق الأخرى. وتعتبر كفتة الأرز من الأكلات التي تُقدم غالبًا بجانب المكرونة الحمراء أو الخبز والسلطات المختلفة، كما يمكن تحضيرها في المناسبات والعزومات لما تضفيه من نكهة مميزة على المائدة.



المكونات الأساسية لكفتة الأرز

لتحضير كفتة الأرز بطريقة تقليدية وناجحة، نحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في أغلب البيوت المصرية، وهي:



نصف كيلو من اللحم المفروم (ويُفضل أن يحتوي على نسبة قليلة من الدهن).

كوب من الأرز المنقوع في الماء لمدة ساعة على الأقل.

حزمة بقدونس طازج مفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

3 فصوص من الثوم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة قرفة أو بهارات لحمة (اختياري).

زيت للقلي.

صلصة طماطم للتحمير (تُستخدم حسب الرغبة).

خطوات كفتة الارز

خطوات تحضير كفتة الارز

تحضير خليط الكفتة:

بعد نقع الأرز جيدًا، يُصفى ويُخلط مع اللحم المفروم والبقدونس والبصل والثوم والتوابل. يُفرم الخليط في الكبة أو المفرمة حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة يسهل تشكيلها. هذه الخطوة أساسية لنجاح الوصفة حيث تضمن تماسك الكفتة وعدم تفككها أثناء الطهي.

تشكيل الأصابع:

تُبلل اليدان بالماء لتجنب التصاق الخليط، ثم يُشكل على هيئة أصابع أو كرات صغيرة حسب الرغبة. من الممكن أيضًا تمرير الأصابع على أسياخ خشبية لتأخذ شكلًا أكثر انتظامًا.

القلي الأولي:

في مقلاة عميقة، يُسخن الزيت جيدًا، ثم تُقلى أصابع الكفتة نصف قلية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا. هذه الخطوة مهمة لأنها تساعد على تثبيت الشكل الخارجي للكفتة وتحافظ على تماسكها عند إضافتها للصلصة.

تحضير الصلصة:

في قدر آخر، يُشوح قليل من الثوم المفروم مع الزيت، ثم يُضاف عصير الطماطم أو الطماطم المبشورة مع رشة ملح وفلفل. تُترك الصلصة حتى تتسبك جيدًا وتصبح سميكة القوام.

الطهي النهائي:

بعد تجهيز الصلصة، توضع أصابع الكفتة المقلية داخلها وتُترك على نار هادئة حوالي 15 – 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتمتص نكهة الصلصة.

طرق التقديم

يمكن تقديم كفتة الأرز بعدة طرق، أشهرها تقديمها مع المكرونة بالصلصة الحمراء، أو بجانب الأرز الأبيض، كما يمكن تناولها بالخبز البلدي الساخن مع السلطة الخضراء أو الطحينة. بعض السيدات يفضلن إدخالها إلى الفرن بعد غليها في الصلصة لتعطي طعمًا مميزًا ورائحة شهية.

نصائح لنجاح الوصفة

يجب نقع الأرز جيدًا قبل الفرم حتى يلين ويسهل عجنه مع اللحم.

لا يُفضل الإكثار من البقدونس حتى لا يُصبح طعم الكفتة مُرًا.

القلي نصف قلية خطوة أساسية لتفادي تفكك الأصابع عند الطهي في الصلصة.

يمكن إضافة قطعة صغيرة من البطاطس المسلوقة والمهروسة للخليط لإعطائه تماسكًا أفضل.

يُنصح باستخدام لحم طازج قليل الدهن حتى لا تصبح الكفتة دهنية أكثر من اللازم.

القيمة الغذائية

كفتة الأرز طبق غني بالبروتين لاحتوائه على اللحم، كما أن الأرز يمد الجسم بالكربوهيدرات التي تمنح الطاقة، إضافة إلى فوائد البقدونس والبصل والثوم التي تساهم في تعزيز المناعة وتحسين عملية الهضم.

