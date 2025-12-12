إعلان الحصر العددي للدائرة الثالثة الملغاة بالفيوم وترجيحات بجولة إعادة

18 حجم الخط

أعلنت قبل قليل اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب، عن الحصر العددي للدائرة الثالثة الملغاة بالفيوم بحكم المحكمة الإدارية، ومقرها مركز شرطة سنورس، حيث بلغ الحصر العددي لعدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 140677 منهم 131985 صوتا صحيح، 8692 صوتا باطلا، ومن المرجح بعد إضافة أصوات المصريين المقيمين بالخارج أن تجري انتخابات الإعادة بين كل من:

اللواء طه عبدالتواب، مرشح التحالف، وحصل على 60460 صوتا.

الدكتور حماده سليمان، مرشح حزب النور وحصل على 53447 صوتا.

حمد دكم مرشح التحالف، وحصل على 28461 صوتا.

حازم فايد المرشح المستقل، وحصل على 30523 صوتا.

ربيع أبو كمال، المرشح المستقل، وحصل على 28423 صوتا.

منجود الهواري، مرشح التحالف، وحصل على 35004 صوتا.

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها 335 ألفًا و439 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الإقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

المتنافسون علي مقاعد الدائرة

وتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان تكثيف أكثر للحضور لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة.

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

