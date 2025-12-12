الجمعة 12 ديسمبر 2025
بعد انتهاء التصويت، موعد إعلان نتيجة انتخابات النواب بالدوائر الـ 30 الملغاة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ 30 الملغاة، والتى انتهت عملية التصويت فيها مساء أمس الخميس، كما انتهت أعمال الفرز فيها.

 

مواعيد التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

يأتى ذلك بعد إجراء عملية التصويت بالداخل على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات.

 

ومن قبل ذلك تم الانتهاء من  تصويت المصريين في الخارج

 

موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة 

ووفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، يوم 18 ديسمبر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

تشمل الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ما يلي:

محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم).

محافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار).

محافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

محافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط).

محافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة).

محافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو).

محافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة).

محافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس).

محافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه).

محافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

