ناجي الشهابي، مجلس النواب القادم فاقد شرعيته لفقدانه ثقة المواطن

قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي إن الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب تعد أسوأ انتخابات عبر ٥٠ عامًا كانت بدايتها أخطاء كبيرة من إعداد القائمة دون معايير محددة أو أسس معروفة دون توضيح لماذا حصلت الأحزاب الأربعة مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والشعب الجمهوري على النصيب الأكبر في القائمة رغم أن هذا خالف مخرجات الحوار الوطني الذي نادى بالقوائم النسبية غير المشروطة وليست المطلقة لذلك كانت البداية قائمة مطلقة ورغم أن الأحزاب طالبت بفرص متساوية إلا أنها رفضت لأن المشهد كان مقسمًا حسب رؤيتهم وهذا لا يليق بمصر.

قدمت قوائم منافسة فى القطاعات الأربعة لعمل اتزان

وأكد في تصريح لفيتو أن بسبب كل هذا قدمت قوائم منافسة في القطاعات الأربعة لعمل اتزان لكني فوجئت باستبعاد قائمتين رغم استيفاء كل الشروط دون سبب واضح اللهم إلا حجج واهية لإبعاد مرشحينا وبالتالي هذه صور لم نشهدها من قبل فالنية مبيتة على أن تنفرد أحزاب القائمة الوطنية بالمشهد وهذه كارثة نجاحها بالحصول على ٥% في حين المقعد الفردي بـ٥٠%+١ وهذا ما جعل الانتخابات أقرب للاستفتاء وليس انتخابات.

استخدام المال السياسي لبيع مقاعد القوائم بأرقام فلكية

وواصل حديثه قائلًا هنا عامل آخر ساعد في هذا العوار وهو استخدام المال السياسي لبيع مقاعد القوائم بأرقام فلكية في حين أن المقاعد الفردية كان المال السياسي حاسم أيضًا بشراء الأصوات بمبلغ يتراوح بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه في اليوم الأول وصلت إلى ١٠٠٠جنية في اليوم الثاني وهذا أمر سيئ لأن ليس كل المرشحين لديهم القدرة على هذا الإنفاق.

وأضاف الشهابي أن هذا المجلس فاقد شرعيته وفاقد لثقة الشعب ولن يبقى طويلًا وكل ما يبذله من قرارات فاقدة للشرعية خاصة أن من نزلوا لبيع أصواتهم هم الفقراء والمحتاجين.

