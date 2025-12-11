طريقة عمل فتة شاورما الفراخ، طبق سريع ولذيذ

18 حجم الخط

طريقة عمل فتة شاورما الفراخ، واحدة من الأطباق التي انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة، وأصبحت من الوصفات المفضّلة للكثير من النساء لأنها تجمع بين الطعم الشرقي الأصيل وسهولة التحضير، كما أنها تعتبر وجبة كاملة ومشبعة يمكن تقديمها في الغداء أو العشاء أو حتى في العزومات الخفيفة.







تمتاز طريقة عمل فتة شاورما الفراخ، بأنها تجمع بين عدة طبقات: الأرز، العيش المحمّر، قطع الشاورما المتبّلة، والصلصات الشهية التي تمنحها نكهة مميزة لا تُقاوم.



في هذا التقرير نتعرف على طريقة عمل فتة شاورما الفراخ بالتفاصيل، مع أهم أسرار نجاحها في المنزل، بحيث تحصلين على الطبق نفسه الذي يُقدّم في المطاعم ولكن بنكهة منزلية صحية ولذيذة.



مكونات عمل فتة شاورما الفراخ

أولًا: مكونات شاورما الفراخ

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

عصير ليمونة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات شاورما.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثانيًا: طبقة الأرز

كوبان من الأرز الأبيض.

2 كوب مرق دجاج أو ماء مغلي.

ملعقة سمن أو زيت.

ملح حسب الاحتياج.

ثالثًا: العيش المحمّر

رغيفان من العيش الشامي أو البلدي مقطّع مربعات.

ملعقة زبدة أو زيت للتحمير.

رشة زعتر أو سماق (اختياري لإضافة نكهة ونضارة).

رابعًا: صلصة الزبادي

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة طحينة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

عصير نصف ليمونة.

رشة ملح وفلفل.

خامسًا: صلصة الدقة

3 ملاعق كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة ماء.

فص ثوم مهروس.

رشة ملح.

رشة كمون.

طريقة التحضير خطوة بخطوة



1. تتبيل شاورما الفراخ

في وعاء كبير، ضعي شرائح الفراخ مع الزبادي والليمون والزيت، ثم أضيفي جميع التوابل والثوم. قلّبي الخليط جيدًا ليتغلغل التتبيل داخل الدجاج، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل، ويفضل ساعة أو أكثر للحصول على نكهة أقوى.

2. تسوية الشاورما

سخّني طاسة واسعة على نار عالية، ثم أضيفي القليل من الزيت. ضعي شرائح الدجاج المتبلة وابدئي في تشويحها حتى يتغيّر لونها، ثم اتركيها تنضج على نار متوسطة مع تقليب خفيف. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الخل أو رشة من السماق للحصول على طعم أقرب للشاورما الجاهزة.

3. تحضير الأرز

اغسلي الأرز جيدًا ثم صفّيه. في قدر على النار، ضعي ملعقة سمن وشوّحي الأرز لثوانٍ. أضيفي المرق أو الماء المغلي والملح، واتركيه يغلي ثم خفّفي النار وغطيه حتى ينضج ويحصل على قوام مفلفل.

4. تجهيز العيش المحمّر

حمّري مربعات العيش في القليل من الزيت أو الزبدة حتى يصبح مقرمشًا وذهبيًا. يمكن وضعه في الفرن بدلًا من التحمير إذا رغبتِ في تقليل الدهون.

5. عمل صلصة الزبادي

اخلطي الزبادي مع الطحينة والثوم والليمون والملح، وقلّبي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

6. تجهيز الدقة

اخلطي الخل مع الماء والثوم والملح والكمون. هذه الطبقة تضيف مذاقًا مميزًا للفتة وتوازن النكهات.

طريقة فتة شاورما الفراخ

طريقة التقديم

في طبق التقديم العميق، ضعي طبقة من العيش المحمّر ثم رشي فوقها جزءًا من الدقة حتى يتشرّب. أضيفي طبقة من الأرز المفلفل، ثم وزعي صلصة الزبادي على السطح. أخيرًا، ضعي شاورما الفراخ الساخنة، ويمكن تزيين الطبق برشة بقدونس مفروم أو سماق أو صنوبر محمّص.

أسرار نجاح فتة شاورما الفراخ

استخدام الزبادي في التتبيلة يساعد على جعل الدجاج طريًّا وناضجًا دون جفاف.

الطهي على نار عالية في البداية يمنح الفراخ لونًا ذهبيًا وطعمًا مشويًا.

لا تتخطي طبقة الدقة، فهي السر في طعم الفتة الأصلي.

يفضّل تقديم الفتة فورًا للحفاظ على قرمشة العيش.

فتة شاورما الفراخ من الأطباق التي لا تحتاج وقتًا طويلًا، لكنها تعطي نتيجة رائعة ومذاقًا غنيًا ينافس أفضل المطاعم. قدّميها لعائلتك في يوم سريع أو حضّريها في عزومة بسيطة، وستحصلين على طبق لذيذ ومشبع يرضي الجميع.

