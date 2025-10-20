طريقة عمل فتة الملوخية فى خطوات بسيطة

طريقة عمل فتة الملوخية، فتة الملوخية من الأكلات الشعبية اللذيذة التي تجمع بين النكهة الغنية للملوخية والخبز المحمص والأرز الأبيض.

وطريقة عمل فتة الملوخية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهى من الوصفات المميزة في المطبخ المصري، خصوصا في العزائم والمناسبات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل فتة الملوخية.

مكونات عمل فتة الملوخية:-

1 كيلو ملوخية خضراء مفرومة أو مجمدة حسب المتاح

6 أكواب مرق دجاج أو لحم حسب الرغبة

5 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل حسب الذوق

لتحضير الأرز الأبيض

2 كوب أرز مصري

3 أكواب ماء

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

رشة ملح

لتحضير الخبز المحمص

2 رغيف خبز بلدي مقطع مكعبات صغيرة

زيت للتحمير أو التحميص

رشة ملح

لتحضير صلصة الثوم والخل

5 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

نصف كوب مرق ساخن

فتة الملوخية

طريقة عمل فتة الملوخية:-

اغسلي الأرز جيدا وصفيه من الماء.

سخني السمن في قدر على النار، ثم أضيفي الأرز وقلبيه حتى يصبح لونه مائل للذهبي.

أضيفي الماء والملح، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه حتى ينضج تمامًا.

قطعي الخبز إلى مكعبات صغيرة.

يمكنك تحميصه في الفرن حتى يصبح مقرمش وذهبي اللون، أو قليه في زيت ساخن حتى يتحمر.

بعد التحميص، رشي عليه قليل من الملح ورشة بسيطة من الثوم البودرة لزيادة النكهة.

في قدر على النار، سخني المرق حتى يغلي.

أضيفي الملوخية المفرومة تدريجيا مع التقليب برفق حتى تمتزج بالمرق.

اتركيها على نار هادئة جدا، واحرصي على عدم غليانها الزائد حتى لا "تفصل".

في مقلاة صغيرة، سخني السمن وأضيفي الثوم والكزبرة الناشفة وقلبي حتى يصبح لونها ذهبي.

أضيفي خليط الثوم الساخن إلى الملوخية وقلبي جيدا، ثم أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق.

في مقلاة صغيرة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي الثوم وقلبيه حتى يصفر لونه.

أضيفي الخل وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي نصف كوب من المرق واتركيه يغلي قليلا.

هذه الخلطة ستستخدم في طبقات الفتة لإضافة نكهة مميزة.

في طبق التقديم العميق، ضعي طبقة من الخبز المحمص في القاع.

اسقي الخبز بكمية مناسبة من خلطة الثوم والخل حتى يلين قليلا.

أضيفي طبقة من الأرز الأبيض المطبوخ فوق الخبز.

اسكبي الملوخية الساخنة على الوجه حتى تغطي الأرز بالكامل.

يمكن تزيين الوجه بملعقة صغيرة من الثوم المحمر أو قطع الدجاج أو اللحم حسب الرغبة.

تقدم فتة الملوخية عادة مع قطع الدجاج المسلوقة والمحمرة أو اللحم المسلوق.

يمكن تقديمها مع طبق من السلطة الخضراء أو الطماطم المخللة لإضافة انتعاش للطعم.

البعض يضيف طبقة خفيفة من الزبدة المحمرة بالثوم على الوجه لتعزيز النكهة.

