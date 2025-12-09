الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
طريقة عمل البليلة، وجبة شتوية لذيذة ومغذية

البليلة وجبة مغذية
البليلة وجبة مغذية
18 حجم الخط

طريقة عمل البليلة، من أشهر الوجبات الشتوية التقليدية في المطبخ المصري والعربي، فهي ليست مجرد أكلة شعبية قديمة، بل وجبة متكاملة تجمع بين الدفء والقيمة الغذائية العالية والطعم اللذيذ.
 

أفضل خضروات وفواكه يمكن تناولها في وجبة العشاء

شوربة كريمة صحية بدون كريمة، وجبة خفيفة ومشبعة ولذيذة


تعتمد البليلة في أساسها على حبوب القمح المسلوق، وتُقدَّم عادةً بالحليب والسكر، ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب جميع أفراد الأسرة، من الأطفال وحتى كبار السن، بل وحتى من يتبعون أنظمة غذائية صحية.

البليلة ليست مجرد وجبة شتوية تقليدية، بل خيار ذكي وصحي يمكن تجديده بلمسات عصرية تناسب كل الأذواق. بإضافات بسيطة، تتحول البليلة من أكلة شعبية إلى وجبة متكاملة أو تحلية دافئة تُدخل السعادة على كل أفراد الأسرة في ليالي الشتاء الباردة
 

طريقة البليلة
طريقة البليلة


فوائد البليلة كوجبة شتوية

 

قبل التعرف على طريقة التحضير، من المهم معرفة لماذا تُعتبر البليلة خيارًا مثاليًا في الشتاء:

تمد الجسم بالطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في القمح.

تشعر بالشبع لفترة طويلة، ما يجعلها وجبة مثالية للإفطار أو العشاء.

تحسن الهضم لاحتوائها على الألياف.

تمنح الجسم الدفء خاصة عند تقديمها ساخنة.

غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات B.

 

طريقة عمل البليلة التقليدية
المكونات:

كوب قمح بليلة

لتر حليب كامل الدسم (أو حسب الرغبة)

2–3 ملاعق كبيرة سكر (أو عسل طبيعي)

رشة ملح

فانيليا (اختياري)

قرفة مطحونة للتزيين

 

طريقة التحضير:

يُغسل القمح جيدًا وينقع في ماء لمدة 6 إلى 8 ساعات أو طوال الليل.

يُصفى القمح ويوضع في قدر عميق مع كمية مناسبة من الماء، ويُترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

بعد النضج، يُضاف الحليب إلى القمح، ويُقلب جيدًا.

يُضاف السكر ورشة الملح والفانيليا، وتُترك البليلة على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

تُقدَّم ساخنة مع رشة قرفة حسب الذوق.

البليلة
البليلة

إضافات جديدة ومبتكرة للبليلة
 

1. بليلة بالمكسرات والفواكه المجففة

أضيفي:

لوز، بندق، أو جوز

زبيب أو مشمشية

جوز هند مبشور
هذه الإضافات تعزز القيمة الغذائية وتمنح البليلة طعمًا غنيًا ومميزًا.

2. بليلة بالشوكولاتة (محببة للأطفال)

أضيفي ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام أو قطع شوكولاتة داكنة.

يمكن تقليل السكر لأن الشوكولاتة تضيف حلاوة طبيعية.

3. بليلة دايت صحية

استخدمي حليب خالي الدسم أو حليب اللوز.

استبدلي السكر بالعسل أو التمر المهروس.

أضيفي بذور الشيا أو الكتان لمزيد من الألياف.

4. بليلة بالكريمة والقشطة

بعد تسوية البليلة، أضيفي ملعقة قشطة أو كريمة طهي.

تُقدَّم كتحلية شتوية فاخرة.

5. بليلة بالبرتقال والقرفة

أضيفي بشر برتقال وقليلًا من عصير البرتقال.

نكهة شتوية منعشة وغنية بفيتامين C.

 

نصائح لنجاح البليلة

احرصي على نقع القمح جيدًا لتقليل وقت الطهي.

الطهي على نار هادئة يمنح قوامًا كريميًا أفضل.

يمكن التحكم في القوام بزيادة أو تقليل كمية الحليب.

قدميها فورًا ساخنة للحصول على أفضل طعم وفائدة.

 

 لماذا البليلة وجبة عائلية مثالية؟

لأنها:

اقتصادية وسهلة التحضير.

قابلة للتخصيص حسب ذوق كل فرد.

مناسبة للأطفال، والحوامل، وكبار السن.

تجمع بين الطعم الحلو والتغذية الصحية.

 

