طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة

فتة الحمص بالزبادي والثوم، من الأكلات الشامية الشهيرة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية العالية وسهولة التحضير.





فتة الحمص بالزبادي والثوم، تُعتبر من الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة في بلاد الشام، خصوصًا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وتُقدَّم عادة كوجبة رئيسية خفيفة وسريعة التحضير.





ما يميزها هو توازن مكوناتها بين البروتين، والكربوهيدرات، والدهون الصحية، إضافة إلى نكهة الثوم والزبادي المميزة التي تضيف طعمًا غنيًا ومنعشًا في آنٍ واحد.



مكونات فتة الحمص بالزبادي والثوم

تُحضَّر الفتة من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهي:

الحمص المسلوق: ويُعد المكوّن الأساسي في الطبق، إذ يمد الجسم بالبروتين النباتي والألياف.

الخبز المحمّص أو المقلي: يُستخدم عادة الخبز العربي أو السوري المقطّع والمحمّص في الفرن أو المقلاة حتى يصبح مقرمشًا.

الزبادي الطبيعي: يعطي الطبق قوامًا كريميًا وطعمًا خفيفًا ومنعشًا، ويُعتبر مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والبروتين.

الثوم المهروس: يمنح الطبق نكهته المميزة ويضيف فائدة صحية مهمة في تعزيز المناعة ومحاربة البكتيريا.

الطحينة (اختياري): يمكن إضافتها لمن يحب النكهة الغنية، إذ تمتزج مع الزبادي لتكوين صوص أكثر دسامة.

عصير الليمون والملح: لتعديل الطعم وإضافة لمسة من الحموضة التي توازن المذاق.

السمن أو الزبدة والصنوبر المحمّص: يُستخدمان للتزيين النهائي وإضافة نكهة شرقية شهية.

طريقة التحضير

تُعتبر خطوات إعداد فتة الحمص بالزبادي سهلة ولا تستغرق أكثر من 15 إلى 20 دقيقة.

تحضير الحمص: إذا كان الحمص جافًا، يُنقع طوال الليل ثم يُسلق حتى ينضج. أما إذا استُخدم المعلّب فيُغسل ويُصفّى جيدًا.

تحضير الخبز: يُقطّع الخبز العربي إلى مربعات صغيرة، ويُحمّص في الفرن أو يُقلى حتى يكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا.



تحضير الصوص: في وعاء، يُخلط الزبادي مع الثوم المهروس والملح وعصير الليمون (ويمكن إضافة ملعقة من الطحينة حسب الرغبة)، ويُقلّب جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

تجميع الطبق: في طبق التقديم، يوضع أولًا الخبز المقرمش في القاع، ثم يُوزّع فوقه الحمص المسلوق الدافئ، ويُسكب فوقهما خليط الزبادي والثوم.



اللمسة الأخيرة: يُسخن القليل من السمن أو الزبدة في مقلاة ويُحمّص فيها الصنوبر حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُسكب فوق وجه الطبق للتزيين. يمكن أيضًا تزيين الطبق برشة من البابريكا أو البقدونس المفروم.

فتة الحمص



القيمة الغذائية والفوائد الصحية



تجمع فتة الحمص بين عناصر غذائية متكاملة تجعلها وجبة مثالية للرجال والنساء وحتى الأطفال. الحمص مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة وتنظم عملية الهضم. كما يحتوي على الحديد والمغنيسيوم والزنك، وهي معادن ضرورية لصحة العظام والدم. الزبادي بدوره مصدر ممتاز للبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تدعم صحة الجهاز الهضمي، إلى جانب الكالسيوم الضروري للعظام والأسنان.

أما الثوم فيعتبر مضادًا طبيعيًا للبكتيريا والفيروسات، ويساعد في تقوية المناعة وتحسين الدورة الدموية. والخبز المحمّص يضيف الكربوهيدرات اللازمة للطاقة، بينما يمنح الصنوبر والسمن نكهة غنية ودهونًا صحية مفيدة للقلب.



تنويعات فتة الحمص

يمكن تعديل الوصفة بطرق مختلفة حسب الذوق والرغبة. فبعض الناس يفضلون إضافة اللحم المفروم المقلي بالسمن فوق الوجه لجعلها وجبة أكثر دسامة وغنى. وآخرون يضيفون الرمان أو البقدونس الطازج لإضفاء لمسة لونية جميلة ومنعشة. كما يمكن تحضيرها بنسخة نباتية خفيفة باستخدام زيت الزيتون بدل السمن، أو تقديمها باردة في الصيف.



فتة الحمص بالزبادي والثوم ليست مجرد وجبة شامية شهية، بل هي مزيج من الأصالة والبساطة والفائدة الصحية. تُقدَّم في دقائق وتناسب جميع الأوقات، كما أنها تُمثّل خيارًا ذكيًا لكل من يبحث عن وجبة متكاملة وسهلة التحضير دون عناء المكونات المعقدة. وهي خير مثال على المطبخ الشامي الذي يجمع بين الطعم اللذيذ والتوازن الغذائي في طبق واحد.ض

