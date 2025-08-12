طريقة عمل فتة الكوارع بخطوات سهلة وفي وقت قياسي

طريقة عمل الكوارع، من طرق الأكلات المصرية التي ترتبط دائما بعيد الأضحى، إلا أن الكثيرين يعشقون شوربة الكوارع وفتة الكوارع، بدون مناسبات خاصة، وتحاول الكثير من ستات البيوت أن يتعلمن طريقة عمل شوربة الكوارع.





و طريقة عمل شوربة الكوارع من الوصفات التي تجدها الكثير من ستات البيوت صعبة في عملها، على الرغم من أنها من الأكلات التي يعشقها معظم المصريين.

ولذلك تبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل الكوارع، في خطوات سريعة وسهلة، حتى يمكنها أن تقدمها لأفراد أسرتها.



طريقة عمل الكوارع على أصولها



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، لكل ست بيت تجد صعوبة في عمل شوربة الكوارع، طريقة عمل شوربة الكوارع بخطوات بسيطة، وطريقة احترافية، لتقدميها لأفراد أسرتك بكل سهولة.

شوربة الكوارع

مكونات عمل الكوارع

كوارع 1 أو 2 حسب أعداد الأسرة

ملح

فلفل أسود

مستكة

حبهان

ورق لاوريل

بوكيه جارنيه (جزر وكرفس وبصل وكرات)

5 ملاعق صغيرة صلصة

لغسيل الكوارع ملعقتا ملح وملعقتا دقيق وملعقتا خل وليمونتان معصورتان وقشرهما.

طريقة عمل الكوارع

تدعك الكوارع جيدا بالليمون والخل والملح والدقيق ثم تترك لمدة خمسة دقائق وتشطف جيدا وتنقع فى ماء لحين غليان مياه السلق.

نحضر وعائين مملوئين بالماء ونرفعهما على النار وعند الغليان نضع الكوارع بالوعاء الأول حتى يغلى غلوه ثم تنشل وتشطف فى الماء، ونضعها في الوعاء الثاني.

ونضع معه الملح والفلفل الاسود والمستكة والحبهان والبوكيه جارنيه، وورق اللاورا، ويترك ليغلى حتى تمام النضج ثم تنشل".

طريقة عمل شوربة الكوارع

وتقدم الشيف ريمو، طريقة عمل شوربة وفتة الكوارع، بخطوات سهلة، والنتيجة مذهلة.



طريقة عمل فتة الكوارع



فتة الكوارع

يمكنكم عمل فتة الكوارع بالشوربة مع خبز وأرز وخل وثوم وصلصة.

مكونات عمل فتة الكوارع:

كوبان من الارز الابيض المطهى

فصين ثوم مهروس

شوربة الكوارع

4 ملاعق كبيرة سمن

4 ارغفه عيش ناشف ( للفته)

كوب من اللوز المقشور

3 ملاعق خل

4 ملاعق صلصة

طريقة عمل فتة الكوارع

تسلق الكوارع بالطريقة السابق ذكرها بالاعلى، ويحمر 3 أرغفة من الخبز الجاف بعد تكسيره بالسمن، ويوضع في قاع السيرفيس.

يحمر 4 فصوص من الثوم بالسمن ويضاف الخل، ويضاف ملح وفلفل وكوبان من الشوربة ثم يضاف الى الخبز، ويقلب حتى يلين.

توضع طبقة من الأرز، وفوقه صلصة بالخل والثوم، ( يقلى فصين ثوم بالسمن ويضاف اليه ملعقتين خل وصلصة، ويقلب ورشة فلفل أسود ورشة ملح ثم ترش فوق الفتة ثم يرص فوقها الكوارع..



