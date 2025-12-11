طريقة عمل ورقة لحمة ضاني في الفرن

18 حجم الخط

طريقة عمل ورقة لحمة ضانى فى الفرن، ورقة اللحمة الضاني من ألذ الأطباق المصرية والعربية التي تتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية، خاصة في فصل الشتاء حيث تمنح الجسم الدفء والطاقة.

وتعتمد هذه الوصفة على طهي اللحم داخل ورق الفويل مع الخضروات والتوابل، مما يحفظ العصارة داخل الورقة ويجعل اللحم طري يذوب في الفم.

وتقدم الشيف سارة أحمد طريقة عمل ورقة لحمة ضانى فى الفرن.

مكونات عمل ورقة لحمة ضانى:

1 كيلو لحم ضاني كتف أو موزة أو فخذ حسب المتاح

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 حبة فلفل رومي مقطعة شرائح

2 حبة فلفل حار اختياري

2 حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات

2 جزرة مقطعة حلقات

كوب إلا ربع ماء أو شوربة

التتبيلة

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة صغيرة اختياري

ورقة لورا

عود قرفة

ملعقة صغيرة صويا صوص اختياري يعطي لون ومذاق رائع

ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة

طريقة عمل ورقة لحمة ضانى

طريقة عمل ورقة لحمة ضانى فى الفرن:

في وعاء كبير اخلطي، الثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والليمون والخل والسمن أو الزيت.

قلبي حتى تتجانس.

أضيفي قطع اللحم الضاني وقلبيها جيدا حتى تتشرب التتبيلة.

اتركيها نصف ساعة على الأقل ويمكن تركها ليلة كاملة في الثلاجة لتحصلي على طعم أروع.

افتحي ورقتين كبيرتين من الفويل وورقة زبدة فوقهما لمنع التصاق الطعام.

ضعي شرائح البصل في الأسفل لتكون طبقة عازلة تمنع احتراق اللحم.

أضيفي شرائح الطماطم والفلفل والبطاطس والجزر، ثم رصي قطع اللحم المتبّلة فوق الخضروات.

ضعي ورق اللورا وعود القرفة.

اسكبي نصف كوب ماء أو شوربة، ولا تفرطي في السوائل لأن اللحم سينزل عصارة تكفي للتسوية.

اثني جوانب ورق الفويل جيدا بحيث تكون مغلقة بإحكام كي تحتفظ بالبخار والسوائل داخلها.

كلما كانت الورقة محكمة الغلق، كلما خرجت النكهة أقوى واللحم أكثر طراوة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200°.

ضعي صينية ورقة اللحمة في الرف الأوسط.

اتركيها لمدة ساعتين إلى ساعتين ونصف حسب نوع اللحم الضاني ودرجة طراوته.

بعد انتهاء الوقت، افتحي الورقة بحذر لأن البخار سيكون شديدا.

إذا رغبتى، اتركي الورقة مفتوحة 10 دقائق في الفرن لتأخذ لون أشهى.

لنجاح ورقة اللحم الضاني، كلما كان اللحم صغير السن كلما نضج بسرعة وأصبح طري.

يفضل اختيار كتف الضاني، أو موزة ضاني، أو فخذ ضانى.

كلما زاد وقت التتبيل كلما تسربت النكهات للعمق، خصوصا عند إضافة الليمون والخل والصويا صوص.

الخضار ليس مجرد إضافة بل هو سر النكهة، فهو يمتص عصارة اللحم ويعطي طعم غني.

فتح الورقة يُفقد البخار وبالتالي يتأخر نضج اللحم ويفقد طراوته.

كثرة السوائل تجعل الطبق يسلق بدلا من أن يتشرب نكهة الخضار والتوابل.

قدمي ورقة اللحمة الضاني مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية، أو عيش بلدي طازج، وسلطة خضراء أو سلطة طحينة.

يفضل تقديمها ساخنة للاستمتاع بأفضل طعم ورائحة.

