طريقة عمل فتة الموزة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فتة الموزة، فتة الموزة من الأطباق المصرية الفاخرة التي تقدم عادة في العزومات والمناسبات الخاصة، إذ تجمع بين الطعم الغني للحمة الموزة، ورائحة الثوم والسمن، ونكهة الخل التي تمنحها مذاقا مميزا.

وطريقة عمل فتة الموزة، سهلة وبسيطة، وهي طبق متكامل يجمع بين البروتين والنشويات، ويقدم عادة مع الأرز الأبيض، وطبقة من الخبز المحمص وصلصة الطماطم المتبلة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل فتة الموزة.

مكونات عمل فتة الموزة:

4 قطع من لحم الموزة يفضل موزة بتلو أو ضاني حسب الرغبة

حبة بصل كبيرة مقطعة أرباع

حبة جزر مقطعة شرائح

ورق لورا

3 حبات حبهان

فصين مستكة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمن

للأرز:

كوبان من الأرز المصري

2 كوب من مرق اللحم (ماء سلق الموزة)

ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

نصف ملعقة صغيرة ملح

للخبز المحمص:

3 أرغفة خبز بلدي مقطع مربعات صغيرة

3 ملاعق كبيرة سمنة أو زبدة

رشة ملح وثوم بودر حسب الرغبة

لصلصة الفتة:

رأس ثوم كاملة مهروسة

4 ملاعق كبيرة خل

كوب عصير طماطم طازج

ملعقة كبيرة سمنة

رشة فلفل أسود وملح

رشة كمون اختياري

للتقديم:

رشة بقدونس مفروم للتزيين

القليل من صوص الثوم والخل على الوجه

طريقة عمل فتة الموزة:

في قدر كبير على النار، ضعي ملعقة من السمن وشوحي قطع الموزة من جميع الجوانب حتى تأخذ لون ذهبي.

أضيفي البصل والجزر وورق اللورا والحبهان والمستكة، وقلبي لمدة دقيقتين حتى تمتزج النكهات.

أضيفي الماء الساخن حتى يغطي اللحم بالكامل، ثم اتركيه يغلي مع إزالة الريم (الرغوة) من على الوجه.

بعد الغليان، غطي القدر وخففي النار، واتركي الموزة حتى تنضج تماما (تستغرق حوالي ساعة إلى ساعة وربع).

بعد النضج، أخرجي الموزة واتركيها جانبا، مع الاحتفاظ بمرق السلق لاستخدامه في الأرز والصوص.

اغسلي الأرز جيدا، ثم حمريه في السمنة حتى يصبح لونه مائل إلى الذهبي الفاتح.

أضيفي مرق اللحم الساخن والملح، واتركيه حتى يتشرب الماء ثم خففي النار وغطيه حتى تمام النضج.

في مقلاة، ضعي السمنة وسخنيها على نار متوسطة.

أضيفي قطع الخبز وقلبي حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي مقرمش.

يمكنك رش رشة بسيطة من الملح والثوم البودرة لإضافة نكهة لذيذة.

في مقلاة، ضعي السمنة ثم أضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الخل مباشرة على الثوم سيصدر صوت فقاعات مميز.

أضيفي عصير الطماطم، والملح، والفلفل، والكمون، واتركي الخليط يغلي حتى تتسبك الصلصة وتصبح كثيفة نوعا ما.

في طبق التقديم، ضعي أولا طبقة من الخبز المحمص.

اسقي الخبز بالقليل من مرق اللحم الساخن حتى يلين قليلا.

أضيفي طبقة الأرز فوق الخبز.

اسكبي صلصة الطماطم والثوم فوق الأرز بالتساوي.

ضعي قطع الموزة على الوجه، ويمكن تحميرها قليلا في الفرن أو تحت الشواية لإعطائها لون شهي.

زيني الوجه بالقليل من الثوم المقلي أو البقدونس المفروم حسب الرغبة.

