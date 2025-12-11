الخميس 11 ديسمبر 2025
تشكيل مباراة وادي دجلة وبتروجت في كأس عاصمة مصر

وادي دجلة 
وادي دجلة 
أعلن فريق وادي دجلة ونظيره بتروجت، تشكيليهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل وادي دجلة أمام بتروجت 

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة 

موعد مباراة بتروجيت ووادي دجلة 

ويواجه فريق وادي دجلة نظيره بتروجت، في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة وادي دجلة وبتروجيت

مباراة وادي دجلة ضد بتروجيت، سيقودها تحكيميًّا محمد ناصر كحكم للساحة، ويساعده كل من محمد سعيد شيكا وعمرو جمعة. ويتولى إبراهيم محجوب منصب الحكم الرابع. وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) عبد العزيز السيد كحكم أساسي، ومعه أحمد لطفي كحكم VAR مساعد.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر


 الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة (2-0)

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي (1-0)

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية (1-3)

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر


المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر


فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات

