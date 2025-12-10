بعد تعادل الأبيض مع كهرباء الإسماعيلية، موعد مباراة الزمالك والحرس بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة (كاس عاصمة مصر).

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر



ويلتقي فريقا الزمالك وحرس الحدود في الثامنة مساء السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري علي ستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

انتهت مواجهة الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي 3-3، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026.

وسجل الزمالك أهدافه عن طريق عمرو ناصر وأحمد شريف والبرازيلي خوان بيزيرا، بينما أحرز محمد السيد شيكا هاتريك كهرباء الإسماعيلية ليعادل النتيجة لفريقه.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة



يقع فريق الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق: المصري، حرس الحدود، زد، الاتحاد السكندري، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية.



مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

أمس الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق، المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات

