خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الخميس والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ15 لمسابقة دوري المحترفين بمشاركة 18 فريقا.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

ديروط ضد السكة الحديد 0ـ0

لافيينا ضد أبوقير للأسمدة 3ـ1

الترسانة ضد طنطا 1ـ1

وتختتم الجولة غدا الجمعة بـ 6 مباريات بين راية ضد بترول أسيوط، المنصورة ضد بلدية المحلة، بروكسي ضد مسار، أسوان ضد القناة، الاتصالات ضد الانتاج الحربي، مالية كفر الزيات ضد الداخلية.

حكام مباريات الجولة الخامسة عشر لدوري المحترفين

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، كشفت عن أسماء حكام مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري القسم الثاني "أ" المعروف بدوري المحترفين.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

-الترسانة × طنطا: محمود ناصف (حكمًا للساحة)، أحمد فرج وأيمن دعبس(مساعدين)، أحمد حلاوة (حكمًا رابعًا)، محمد عبد الحافظ (مقيمًا للحكام)، هاني العنتبلي (مراقبًا للمباراة).

- أسوان × القناة: مصطفى عثمان(حكمًا للساحة)، وائل عاطف ومحمد هارون(مساعدين)، أحمد عبد العال خلف(حكمًا رابعًا)، محمد علي (مقيمًا للحكام)، عز الدين عبد الباري (مراقبًا للمباراة).

- مالية كفر الزيات × الداخلية: محمد طعيمة (حكما للساحة)، حسام السجيني وماجد السنباطي (مساعدين)، حمد أحمد رجب (حكما رابعا)، رضا الحداد (مقيمًا للحكام)، جمال السوداني (مراقبًا للمباراة).

- المنصورة × بلدية المحلة: أحمد ماجد (حكما للساحة)، أحمد طارق موسى وتوفيق حمد توفيق (مساعدين)، محمد حسن الذل (حكما رابعا)، رضا عبد العزيز (مقيمًا للحكام)، أحمد عبد الشافي (مراقبًا للمباراة).

- المصرية للاتصالات × الإنتاج الحربي: محمود حسين (حكما للساحة)، محمد العيوطي ومحمد سمير(مساعدين)، حسام جمال (حكما رابعا)، رضا جبر (مقيمًا للحكام)، صالح عبد الحميد (مراقبًا للمباراة).

- بروكسي × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، طه عبد العال وأحمد زهرة (مساعدين)، (حكما رابعا)، هشام الفلال (مقيمًا للحكام)، عيد أحمد (مراقبًا للمباراة).

- راية × بترول أسيوط: أحمد حامد فهيم (حكما للساحة)، محمد العايدي وعلاء السروي (مساعدين)، محمد الجبالي (حكما رابعا)، سعيد عبد الغفار(مقيمًا للحكام)، طارق عبد الحميد (مراقبًا للمباراة).

- لافيينا × أبو قير للأسمدة: وليد ناجي (حكما للساحة)، محمد القراقصي ووليد ممدوح (مساعدين)، محمد علي كامل (حكما رابعا)، محمد عبد الكافي (مقيمًا للحكام)، أحمد فريد (مراقبًا للمباراة).

- ديروط × السكة الحديد: مصطفى مدحت (حكما للساحة)، هشام صبري ومحمد مجاهد (مساعدين)، أحمد جمال عبد العزيز (حكما رابعا)، توني عثمان (مقيما للحكام)، سيد دياب (مراقبًا للمباراة).

