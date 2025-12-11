الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري اليد

يد الأهلي
يد الأهلي
 حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا مهما على سبورتنج بنتيجة 29-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري. 

وأقيمت المباراة في الرابعة مساء اليوم على صالة اتحاد الشرطة، حيث مثل هذا الفوز أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في إطار منافسات البطولة.

الأهلي يفوز على طلائع الجيش

 وكان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي  حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 33-21، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، والذي أقيم على صالة طلائع الجيش.

قدم لاعبو الأهلي عرضا قويا على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-9 بفضل التنظيم الدفاعي والمحاولات الهجومية والتصويبات القوية.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تفوقه، وواصل السيطرة على مجريات اللقاء حتى حسم المباراة بفارق كبير، محققًا الفوز بنتيجة 33-21.

