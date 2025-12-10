الأربعاء 10 ديسمبر 2025
بدون اللاعبين الدوليين، موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر

وتقرر أن يلتقي بيراميدز مع نادي مسار يوم ٢٢ ديسمبر الجاري في الخامسة مساء على استاد بتروسبورت في ظل غلق استاد الدفاع الجوي للصيانة.

وتقام مباريات دور الـ٣٢ من كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين مع المنتخبات المختلفة خلال شهر ديسمبر الجاري.

 

موعد إقامة المباريات المتبقية في دور الـ32 بكأس مصر

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأندية المشاركة في بطولة كأس مصر بمواعيد مباريات دور الـ32 ودور الـ16 في المسابقة الأقدم في مصر

وتنطلق مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر يوم 22 ديسمبر الجاري، وتستكمل يومي 23 و26 و27 ديسمبر الجاري.

 

 

ويلتقي بيراميدز مع الفائز من مواجهة كروز أزول وفلامنجو يوم السبت المقبل على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي على لقب كأس التحدي.

ويواجه الآن فريق فلامنجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية" كروز أزول المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية"، في دور ربع النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال

