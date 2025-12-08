استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

18 حجم الخط

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء آسر عوض حارس مرمى فريق المصري تحت 16 عامًا - الفئة العمرية 2009 - للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين والذي ينطلق ظهر غدًا الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الثامن عشر من ديسمبر الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين

الجدير بالذكر أن الحارس آسر عوض كان قد سبق له الانضمام لعدد من تجمعات منتخب الناشئين الذي يقوده فنيا الكابتن حسين عبد اللطيف.

منتخب مواليد 2009

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف يوم 7 ديسمبر المقبل، موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر، أن يستمر المعسكر اثني عشر يومًا.

مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وكان منتخب مصر مواليد 2009 خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الأردن في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، فاز في الأولى بهدف نظيف وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، واللتين أقيمتا بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن استعدادات منتخب 2009 للتصفيات الأفريقية التى ستقام فى ليبيا.

