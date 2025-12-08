الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استدعاء حارس المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 2009

حارس المصري
حارس المصري
18 حجم الخط

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء  آسر عوض حارس مرمى فريق المصري تحت 16 عامًا - الفئة العمرية 2009 - للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين  والذي ينطلق  ظهر غدًا الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الثامن عشر من ديسمبر  الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

استدعاء حارس  المصري للانضمام لمعسكر منتخب مصر للناشئين 

الجدير بالذكر أن الحارس آسر عوض كان قد سبق له الانضمام لعدد من تجمعات منتخب الناشئين الذي يقوده فنيا الكابتن حسين عبد اللطيف.

 

منتخب مواليد 2009

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف يوم 7 ديسمبر المقبل، موعدا للدخول في معسكر تدريبي مغلق بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ومن المقرر، أن يستمر المعسكر اثني عشر يومًا.

 

مباراتان وديتان أمام اليابان

يتضمن معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خوض الفريق مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب اليابان، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

وكان منتخب مصر مواليد 2009 خاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب الأردن في النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، فاز في الأولى بهدف نظيف وتعادل سلبيا في المباراة الثانية، واللتين أقيمتا بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن استعدادات منتخب 2009 للتصفيات الأفريقية التى ستقام فى ليبيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للناشئين المصري النادي المصري آسر عوض حارس مرمي فريق المصري الاستثمار الدوائي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

مد فترة الاشتراك في كأس مصر للكرة النسائية

التميمة الرسمية لـ كأس الأمم الإفريقية 2025 (صورة)

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسعودية في كأس العرب

بيراميدز يبدأ مشواره بمواجهة البنك الأهلي في كأس عاصمة مصر

المصري يجدد مفاوضاته لاستعارة حمزة علاء من الأهلي

ثنائي فريق الشباب يشارك في مران المصري بالسويس استعدادا لكأس العاصمة (صور)

إسبانيول يفوز على رايو فاييكانو بهدف في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 2025.12.8

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads