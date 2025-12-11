مصطفى شوبير على رادار جيرونا الإسباني لتدعيم حراسة المرمى

الخميس 11 ديسمبر 2025
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام جيرونا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في إطار بحث النادي عن تدعيم مركز حراسة المرمى.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق ماتيو موريتو، فإن إدارة جيرونا تدرس ضم شوبير، وتضعه ضمن قائمة المرشحين إلى جانب دييجو كوندي، حارس فياريال، تمهيدا لاختيار الأنسب لتعويض الرحيل المحتمل للحارس الأساسي دومينيك ليفاكوفيتش.

ويبحث جيرونا عن حلول لتأمين هذا المركز، في ظل اهتمام عدة أندية بضم ليفاكوفيتش، مما يدفع النادي الكتالوني للبحث عن بدائل جاهزة، ويأتي شوبير ضمن الأسماء البارزة المطروحة أمام الإدارة بعد تألقه في مشاركاته الأخيرة مع الأهلي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر غدا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي  في تمام السابعة مساء الغد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي 

تنقل قناة أون سبورت مباراة  النادي الأهلى وإنبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

