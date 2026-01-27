جزء أساسي من فريق الرئيس ومواطن عظيم، واشنطن تنفي إقالة قائد دوريات الحدود بعد أحداث مينيابوليس

18 حجم الخط

نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ما نشرته وسائل إعلام عن إقالة قائد دوريات الحدود جريجوري بوفينو من منصبه، على الرغم من إعادة الرئيس دونالد ترامب تقييم سياساته في مكافحة الهجرة بعد مقتل أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، في منشور على منصة إكس: "لم يتم إعفاء القائد جريجوري بوفينو من مهامه"، مؤكدة بذلك رسالة البيت الأبيض بأن بوفينو "جزء أساسي من فريق الرئيس ومواطن أمريكي عظيم".

وتأتي هذه التصريحات عقب تقرير نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" عن إقالة بوفينو من منصبه كقائد لدوريات الحدود وإعادته إلى وظيفته السابقة في كاليفورنيا.

واستندت المجلة في تقريرها إلى مسؤول في وزارة الأمن الداخلي وشخصين مطلعين على خفض رتبته.

وتمثل إقالة بوفينو، حال تأكدت، تحولا جذريا في نظرة ترامب إزاء الأساليب العدوانية التي استخدمتها وكالات إنفاذ القانون في مينيابوليس، حيث أطلق عناصر دوريات الحدود السبت النار على الممرض أليكس بريتي البالغ 37 عاما وأردوه قتيلًا.



وكان بوفينو موجودا طوال شهر يناير في أكبر مدن مينيسوتا، حيث شوهد مرتديًا زيًّا عسكريًّا وخوذة ويتصرف بعدوانية مع السكان، إلى حد أنه ألقى قنبلة دخانية على متظاهرين.

والاثنين، بدا أن ترامب قد خفف من حدة لهجته، إذ ذكر في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مسؤولين ديمقراطيين منتخبين في الولاية.

ونشر عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، على موقع "إكس" بعد مكالمته مع ترامب أن "بعض العملاء الفدراليين" سيبدأون بمغادرة المدينة الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل أو ذكر اسم بوفينو.

ويخيم الغضب على سكان مينيابوليس منذ 7 يناير حين قتلت المتظاهرة رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية تبلغ 37 عاما وأم لثلاثة أطفال، على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبعد مقتل بريتي السبت، اندلعت المزيد من التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مينيابوليس ونيويورك ومدن رئيسية أخرى.

وصرح ترامب بأنه سيرسل إلى مينيسوتا مسؤول الحدود توم هومان الذي سيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس.

ونشر فراي أنه سيلتقي هومان الثلاثاء "لمواصلة مناقشة الخطوات التالية".

