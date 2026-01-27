الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جزء أساسي من فريق الرئيس ومواطن عظيم، واشنطن تنفي إقالة قائد دوريات الحدود بعد أحداث مينيابوليس

الاحتجاجات في مينيابوليس،
الاحتجاجات في مينيابوليس، فيتو
18 حجم الخط

نفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية،  ما نشرته وسائل إعلام عن إقالة قائد دوريات الحدود جريجوري بوفينو من منصبه، على الرغم من إعادة الرئيس دونالد ترامب تقييم سياساته في مكافحة الهجرة بعد مقتل أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس.

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين، في منشور على منصة إكس: "لم يتم إعفاء القائد جريجوري بوفينو من مهامه"، مؤكدة بذلك رسالة البيت الأبيض بأن بوفينو "جزء أساسي من فريق الرئيس ومواطن أمريكي عظيم".

وتأتي هذه التصريحات عقب تقرير نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" عن إقالة بوفينو من منصبه كقائد لدوريات الحدود وإعادته إلى وظيفته السابقة في كاليفورنيا.

واستندت المجلة في تقريرها إلى مسؤول في وزارة الأمن الداخلي وشخصين مطلعين على خفض رتبته.

وتمثل إقالة بوفينو، حال تأكدت، تحولا جذريا في نظرة ترامب إزاء الأساليب العدوانية التي استخدمتها وكالات إنفاذ القانون في مينيابوليس، حيث أطلق عناصر دوريات الحدود السبت النار على الممرض أليكس بريتي البالغ 37 عاما وأردوه قتيلًا.


وكان بوفينو موجودا طوال شهر  يناير في أكبر مدن مينيسوتا، حيث شوهد مرتديًا زيًّا عسكريًّا وخوذة ويتصرف بعدوانية مع السكان، إلى حد أنه ألقى قنبلة دخانية على متظاهرين.

والاثنين، بدا أن ترامب قد خفف من حدة لهجته، إذ ذكر في سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مسؤولين ديمقراطيين منتخبين في الولاية.

ونشر عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، على موقع "إكس" بعد مكالمته مع ترامب أن "بعض العملاء الفدراليين" سيبدأون بمغادرة المدينة الثلاثاء، دون تقديم تفاصيل أو ذكر اسم بوفينو.

ويخيم الغضب على سكان مينيابوليس منذ 7 يناير حين قتلت المتظاهرة رينيه جود، وهي مواطنة أمريكية تبلغ 37 عاما وأم لثلاثة أطفال، على يد عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وبعد مقتل بريتي السبت، اندلعت المزيد من التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مينيابوليس ونيويورك ومدن رئيسية أخرى.

وصرح ترامب بأنه سيرسل إلى مينيسوتا مسؤول الحدود توم هومان الذي سيرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس.

ونشر فراي أنه سيلتقي هومان الثلاثاء "لمواصلة مناقشة الخطوات التالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قائد دوريات الحدود جريجوري بوفينو الرئيس دونالد ترامب مكافحة الهجرة أمن فدراليين مدينة مينيابوليس مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين مجلة ذا أتلانتيك عمدة مينيابوليس جاكوب فراي المتظاهرة رينيه جود عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

خسارة ليفربول وآرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

ذكرى استشهاد الإمام علي، الخليفة العادل في زمن الفتنة

كاتب سيناريو وممثل ومخرج، ما لا تعرفه عن محمود إسماعيل منافس المليجي وزكي رستم في أدوار الشر

675 محاميا يخضعون اليوم لمقابلات شخصية للقيد بالجدول العام

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

الأهلي يصطدم بـ وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز

نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية