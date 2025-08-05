أخبار مصر: بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، مجزرة للعمال في بلبن، اعترافات مثير لـ 3 بلوجرز، صدمة سعودية للفنانيين المصريين

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اعمل حسابك قبل هذا الموعد، فودافون كاش تعلن توقف خدماتها لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة “فودافون” توقف خدمة فودافون كاش اليوم الثلاثاء بدءًا من الساعة 11:45 مساء الثلاثاء حتى الساعة 12 ظهر غد الأربعاء 5 أغسطس 2025.

بعد قرارات الحبس الجماعي، ماذا قال البلوجرات مداهم وشاكر وليلى الشبح في التحقيقات (صور)

تصدرت في الساعات الأخيرة، أخبار القبض على أشهر البلوجرز على منصات التواصل الاجتماعي، من قبل الأجهزة الأمنية وبحوزة بعضهم مجوهرات وعملات ومخدرات وسلاح، الأمر الذي لقي ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بجهود قوات الأمن في توجيه هذه الضربات الأمنية ضد أشخاص قاموا بنشر الفساد داخل المجتمع وتربحوا الملايين، لتصبح نهايتهم السجن، الذي ينتظرهم، وفي التقرير التالي نسرد الاتهامات التي وجهت إلى كلامهم واعترافاتهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأرض تسجل اليوم أقصر الأيام في التاريخ وعلماء يحذرون من كوارث عالمية

يشهد دوران الأرض تسارعًا غير مسبوق اليوم الثلاثاء، سيؤدي إلى أحد أقصر الأيام في التاريخ المسجَّل.

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن شكل حفلات موسم الرياض القادم.

رئيس إسكان النواب: اليوم بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وإخلاء الوحدات السكنية المغلقة

كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مصير الوحدات السكنية المغلقة في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.

لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الإثنين، إلقاء القبض على قتلة الفنانة ديالا الوادي، داخل شقتها في حي "المالكي" بالعاصمة دمشق، بعد أقل من 24 ساعة كاشفة ملابسات الجريمة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)، عيار 21 يسجل هذا الرقم بعد الانخفاض

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

فصل تعسفي وتنازل بالإكراه عن الترقيات، مجزرة عمالية في مطاعم بلبن بمصر الجديدة

تحقق الأجهزة الأمنية بالقاهرة في عدد من البلاغات التي تقدم بها عدد من العاملين بسلسلة مطاعم بلبن بدائرة مصر الجديدة والتي بلغ عددهم مايقرب من 1000 عامل.

ليست أفضل ما يكون، ضياء رشوان يكشف عن العلاقة بين مصر وحماس بعد تصريحات أحد قادتها

كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، عن شكل العلاقة الحالية بين مصر وحركة حماس بعد تصريحات أحد قادتها ضد مصر، قال ضياء رشوان: “خلال الأسبوع الأخير، العلاقات ليست أفضل ما يكون، فخليل الحية أخطأ خطأ كبيرًا للغاية”.

صفقة سون قائد توتنهام الإنجليزي تضرب الرقم القياسي بالدوري الأمريكي

أوشكت صفقة انتقال سون هيونج مين قائد نادي توتنهام الإنجليزي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، أن تتم وفق ما أوردته شبكة ESPN.

نحن أمام احتمالين، ضياء رشوان يعلق على قرار إسرائيل باحتلال غزة وموقف مصر من إدارة القطاع

علق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، على تسريب قرار اتخذ في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل.

غير اللي اتحذف، الشافعي يحتفل بتخطي أغنية "بتمنى أنساك" لـ شيرين حاجز 100 مليون مشاهدة

احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعي بتحقيق أغنيته رفقة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تحمل اسم "بتمنى أنساك" 100 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب فقط، إضافة إلى ملايين عبر المتاجر الموسيقية المختلفة.

درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء وتوقعت أن يسود طقس حار رطب أغلب الأنحاء السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل

تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية.

لحظات فاصلة بين الحياة والموت، شهامة شباب تنقذ 4 فتيات من حريق مرعب في الباجور (صور)

ألسنة اللهب تتصاعد والدخان الكثيف يملأ المكان، لا أحد يعلم ماذا يحدث، والمشهد بدا كأن المدينة تحبس أنفاسها، وفى الخلفية يظهرن 4 فتيات فى الطابق العلوى للبناية التي اشتعل بها الحريق، عاجزون لا يستطيعون الفرار من هذا الجحيم.

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