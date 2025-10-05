حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

أكد الدكتور شيرين حلمي، أحد رواد صناعة الدواء في مصر والعالم العربي، أن التمكين الحقيقي للإنسان لا يتحقق إلا بالشكر لله تعالى، مشيرًا إلى أن الشكر هو كلمة السر في استمرار النعم ومواجهة وساوس الشيطان.

الحلقة الثالثة من برنامج “حديث العقل والروح”

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة من برنامج “حديث العقل والروح” الذي يقدمه الدكتور شيرين حلمي عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، تحت عنوان “التمكين”، وذلك استكمالًا لما بدأه في الحلقتين السابقتين عن “آدم” و“الخليفة”.

وقال حلمي خلال حديثه: ربنا مكن الخليفة ده، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف:

"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ"، موضحًا أن الآية تربط بين التمكين في الأرض والشكر، فـ"قليلًا ما تشكرون" هي المفتاح الذي يميز من يدرك حقيقة النعمة ومن يغفل عنها.

وتابع مستشهدًا بقول الله تعالى:

"وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ، قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ".

وأضاف: ويكمل الحق قوله تعالى:

"قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ".

وأوضح حلمي أن الإنسان تحيط به ستة اتجاهات: أمامه، خلفه، عن يمينه، عن شماله، وفوقه، وتحته، مبينًا أن الاتجاهين المنسيين هما الفوق والتحت، أي اللجوء إلى الله بالدعاء والخضوع له بالسجود، ولو تمسك بهما الإنسان لنجا من مداخل الشيطان.

طريقة دخول إبليس لبنى آدم

وأشار إلى أن إبليس حين قال: "ولا تجد أكثرهم شاكرين"، حدد طريق دخوله إلى الإنسان من باب نسيان الشكر، مضيفًا: كلمة السر عند بني آدم في اسم الشكور، لأن الله قال: "وقليل من عبادي الشكور".

وتابع قائلًا: الشيطان يعد الإنسان بالفقر ويأمره بالفحشاء، لكن الله يأمرنا بالشكر والعمل به، فقال سبحانه: "اعملوا آل داود شكرًا"، فالشكر مشاعر وعمل وسلوك.

واختتم الدكتور شيرين حلمي حديثه مؤكدًا أن الشكور من شكرة البئر أي امتلأت وفاضت وأعطت من حولها، موضحًا أن المؤمن الحقيقي هو الذي يعطي مما أنعم الله عليه ليعم الخير بين الناس، فيتحقق بذلك قول الله تعالى: "إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.