انتخابات النواب 2025، ضبط 9 أشخاص في 4 محافظات لمحاولتهم التأثير على الناخبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9 أشخاص في 5 وقائع منفصلة بمحافظات الجيزة والأقصر وأسيوط والبحيرة، لاتهامهم بمحاولات التأثير على الناخبين داخل محيط اللجان.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام (أحد الأشخاص) بالتواجد بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، والتلفظ بألفاظ خارجة.

وبالفحص تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم لتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط من ضبط (شخصين) حال قيامهما بالتجول بمحيط الدائرة مستقلان سيارة "ربع نقل" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى محافظة الأقصر تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى محافظة الأقصر تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر من ضبط (3 أشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفى محافظة البحيرة تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

