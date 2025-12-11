الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية بتهمة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية
ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية يسرق البطاقات البنكية
18 حجم الخط

نجح قطاع الأمن العام ، فى ضبط تشكيل عصابى بمحافظة الإسكندرية لسرقة البطاقات البنكية من كبار السن.

جهود أمنية لمكافحة جرائم السرقة

 رصد قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عاطل و4 سيدات لهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة قسم ثان الرمل بالإسكندرية، متورطين فى سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة".

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

أسلوب الجريمة

اعتمد المتهمون على إيهام كبار السن بمساعدتهم فى استخدام البطاقات على ماكينات الصراف الآلى، وعقب معرفة الرقم السرى يقومون باستبدال الفيزا بأخرى والانسحاب، ثم سحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها. وتم استهداف نشاطهم الإجرامى فى دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى.

نتائج الضبط والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، واعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشادهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة البطاقات البنكية كبار السن الاسكندرية الامن العام قسم شرطة ثان الرمل ماكينات الصراف الآلي جرائم الاموال

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

انتشار أمني مكثف بمحيط اللجان قبل بدء التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من انتخابات النواب

ضبط سيدة بحوزتها كروت دعاية لتوزيعها على الناخبين بالإسكندرية

القبض على 4 أشخاص بالبحيرة يستخدمون مكبر صوت لحث المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

ضبط 7 أشخاص بتهمة حشد الناخبين بالطالبية والعمرانية مقابل مبالغ مالية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باصطحاب الناخبين إلى لجانهم للتصويت لصالح مرشح مقابل مبالغ مالية بالبحيرة

ضبط محاولات دعاية انتخابية مخالفة بالمنيا والبحيرة خلال متابعة تأمين اللجان

انتخابات النواب، إحباط توزيع كروت دعائية وأموال في أسيوط والإسكندرية والأقصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

التاريخ ينصف السعودية أمام فلسطين قبل مواجهتهما اليوم بكأس العرب

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

مدرب الأردن يكشف عن صعوبة مباراة العراق في ربع نهائي كأس العرب

طوله 85 سم واستغرق 7 أيام لاصطياده، تفاصيل انتهاء أزمة تمساح الزوامل (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11-12-2025

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن ملكا "اليهودي" مكتشف قوانين الحركة قبل نيوتن

تفسير حلم أكل الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads