ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية بتهمة سرقة البطاقات البنكية من كبار السن

نجح قطاع الأمن العام ، فى ضبط تشكيل عصابى بمحافظة الإسكندرية لسرقة البطاقات البنكية من كبار السن.

جهود أمنية لمكافحة جرائم السرقة

رصد قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عاطل و4 سيدات لهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة قسم ثان الرمل بالإسكندرية، متورطين فى سرقة البطاقات البنكية من كبار السن بأسلوب "المغافلة".

أسلوب الجريمة

اعتمد المتهمون على إيهام كبار السن بمساعدتهم فى استخدام البطاقات على ماكينات الصراف الآلى، وعقب معرفة الرقم السرى يقومون باستبدال الفيزا بأخرى والانسحاب، ثم سحب مبالغ مالية من الكروت المستولى عليها. وتم استهداف نشاطهم الإجرامى فى دائرة قسم شرطة الدخيلة وعدد من المحافظات الأخرى.

نتائج الضبط والتحقيق

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، واعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشادهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

