حوادث

ضبط مخالفات انتخابية في البحيرة والأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عدد من المخالفين في انتخابات النواب في محافظتي  البحيرة والأقصر أثناء محاولتهم التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية.

تفاصيل الوقائع

حوش عيسى – البحيرة:
ضبطت الخدمات الأمنية شخصًا بمحيط دائرة الانتخابات، لقيامه باصطحاب ناخبين بالسيارة والتوجه بهم إلى مقار لجانهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتخابات مصر 2025 مخالفة انتخابية

أرمنت بـ  الأقصر

تم ضبط شخص آخر بحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كان يعتزم توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح المرشح المذكور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالجيزة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط 7 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

المحمودية بـ محافظة البحيرة:

تم ضبط شخص وسيدة أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما مبالغ مالية معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين، وتواصل  النيابة العامة التحقيق لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين.  

انتخابات مصر 2025 مخالفة انتخابية البحيرة الأقصر توزيع أموال وكروت الدعاية ضبط المخالفين النيابة العامة

