ضبط شخصين بالإسكندرية لممارستهما أعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط شخصين بمحافظة الإسكندرية لممارستهما أعمال الفجور عبر تطبيقات هاتفي.

مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور، من خلال نشر مقاطع فيديو وصور لهما مرتديان ملابس نسائية بصورة خادشة للحياء، بهدف جذب راغبى ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الضبط

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وعقب مواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التحريض على الدعارة

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.