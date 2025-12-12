سلوت يكشف عن خطوة أخيرة تحسم مشاركة صلاح أمام برايتون

18 حجم الخط

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة برايتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة برايتون: "سأجري محادثة مع صلاح هذا الصباح، وستحدد نتيجتها موقفه من المشاركة أمام برايتون غدًا".

أضاف: "أعتقد أن المرة القادمة التي أتحدث فيها عن مو يجب أن تكون معه وليس هنا، يمكنك الاستمرار في المحاولة، ولكن ليس هناك الكثير لأقوله حول هذا الموضوع".

اختتم سلوت حديثه حول موقف صلاح: "بعد مباراة سندرلاند، دارت محادثات كثيرة بين ممثليه وممثلينا، وبينه وبيني".

ويلتقي ليفربول مع برايتون، في الخامسة مساء غد السبت، على ملعب آنفيلد، في مباراة ستكون الأخيرة حال شارك بها محمد صلاح، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح كان قد غاب عن رحلة ليفربول إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، بعد أزمته الأخيرة مع سلوت، لجلوسه بديلًا في 3 مباريات على التوالي.

من ناحية اخرى علق أسطورة أرسنال، بول ميرسون، على أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الأخيرة، بعد العاصفة التي أثارتها تصريحات النجم المصري عقب تعادل الريدز 3-3 أمام ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة"، وتساءل عن سبب استبعاده رغم تراجع نتائج الفريق.

صلاح يتعرض لانتقادات مبالغ فيها

ودخل ميرسون على خط الأزمة، مؤكدًا أن محمد صلاح يتعرض لانتقادات مبالغ فيها، وأن ليفربول كان ليعيش سنوات قاحلة، بدون أهداف الفرعون المصري.

وأكد ميرسون، في مداخلة عبر شبكة "سكاي سيورتس": "أنا في صف مو صلاح. أعتقد أنه تعرض للكثير من الهجوم. ربما لم يكن عليه أن يقول ما قاله.. لكنه إنسان وأسطورة. الأرقام التي حققها من مركز الجناح مذهلة، ولن نرى مثلها مرة أخرى".

