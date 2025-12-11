صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

18 حجم الخط

كثّفت مديرية الصحة بالجيزة جهودها لرفع كفاءة وجاهزية فرق الوقائي بالإدارات الصحية، وذلك استعدادًا لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة المقبلة.

ونظّمت إدارة الطب الوقائي بالمديرية تدريبًا موسعًا شمل الإدارات الصحية: أبو النمرس – البدرشين – الحوامدية – شمال العياط – جنوب العياط – الصف – أطفيح، بهدف دعم العاملين بالوقائي ورفع مستوى الأداء الميداني قبل بدء الحملة.

محاور التدريب

استهدف البرنامج التدريبي تعزيز جاهزية الفرق الصحية من خلال:

-مناقشة مستهدفات الحملة القومية وآليات التنفيذ للوصول لجميع الفئات المستهدفة.

-مراجعة نسب تغطية تطعيمات المدارس والعمل على استكمالها للوصول إلى نسبة 100%.

-استعراض خطط المتابعة والتقييم الخاصة بالبرنامج الموسع للتطعيمات لضمان تحقيق أعلى نسب تغطية.

دعم مستمر لفرق التطعيم

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة أن هذا التدريب يأتي في إطار حرصها على تعزيز قدرات العاملين بالوقائي ورفع كفاءة فرق التطعيم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أعلى معدلات تغطية بين الأطفال والفئات المستهدفة داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.