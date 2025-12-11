الخميس 11 ديسمبر 2025
أخبار مصر

صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة

فرق التدريب بصحة
فرق التدريب بصحة الجيزة
كثّفت مديرية الصحة بالجيزة جهودها لرفع كفاءة وجاهزية فرق الوقائي بالإدارات الصحية، وذلك استعدادًا لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال الفترة المقبلة.

ونظّمت إدارة الطب الوقائي بالمديرية تدريبًا موسعًا شمل الإدارات الصحية: أبو النمرس – البدرشين – الحوامدية – شمال العياط – جنوب العياط – الصف – أطفيح، بهدف دعم العاملين بالوقائي ورفع مستوى الأداء الميداني قبل بدء الحملة.

 محاور التدريب

استهدف البرنامج التدريبي تعزيز جاهزية الفرق الصحية من خلال:

-مناقشة مستهدفات الحملة القومية وآليات التنفيذ للوصول لجميع الفئات المستهدفة.

-مراجعة نسب تغطية تطعيمات المدارس والعمل على استكمالها للوصول إلى نسبة 100%.

-استعراض خطط المتابعة والتقييم الخاصة بالبرنامج الموسع للتطعيمات لضمان تحقيق أعلى نسب تغطية.

 دعم مستمر لفرق التطعيم

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة أن هذا التدريب يأتي في إطار حرصها على تعزيز قدرات العاملين بالوقائي ورفع كفاءة فرق التطعيم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أعلى معدلات تغطية بين الأطفال والفئات المستهدفة داخل المحافظة.

