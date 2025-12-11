الخميس 11 ديسمبر 2025
تموين الفيوم تحرر 82 مخالفة خلال حملة مكبرة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمراكز، شارك فيها مدريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين، وتمكنت الحملة من تحرير 82 مخالفة تموينية متنوعة لقطاعي الأسواق والمحال التجارية. 

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  250قطعة زبادي وسناكس وكرواسون وباتيه فاسدة،  و 30 علبة سجائر مجهولة المصدر، وضبطت 3 شكائر دقيق بلدي على  موتوسيكل قبل بيعها بـ  السوق السوداء، وحررت 10 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمندوبين مواد غذائية بالجملة، و12 مخالفة عدم الإعلان عن لأنشطة مختلفة، ومخالفتين امتناع عن استلام حصة الغاز بدون عذر، ومخالفة  لحوم غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة لحوم  ذبيح خارج المجزر الحمومي، وجنحة عدم إعلان عن أسعار الدقيق لصاحب مستودع دقيق بلدى، و10 تقارير إثبات حالة لتجار تموين لغلق المحل التمويني خلال مواعيد العمل الرسمية، و4 تقارير إثبات حالة عدم وجود قائمة للمحل التمويني كما تم تحرير35 محضر للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الانتاج، ومخالفة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

تكثيف الحملات على الأسواق 

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالفيوم

ضبط سلع تموينية وعجينة حواوشي فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وتشديد الرقابة على محطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

