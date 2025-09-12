وائل زيدان عن شقيقه أيمن: صانع النجوم بالدراما السورية (فيديو)

كشف الفنان السوري وائل زيدان عن تفاصيل بداياته الفنية وعلاقته بشقيقه النجم الكبير أيمن زيدان، واصفًا إياه بـ”صانع النجوم” في الدراما السورية.

وخلال لقائه في برنامج “كيد النساء”، أوضح وائل أن أيمن لعب دورًا محوريًا في إطلاق نجومية عدد من أبرز فناني سوريا، من بينهم باسم ياخور، وأيمن رضا، وسامر المصري، والفنانة المعتزلة نورمان أسعد، وذلك عبر سلسلة الأعمال الكوميدية الشهيرة “عيلة 5 نجوم” و*“عيلة 6 نجوم”* و*“عيلة 7 نجوم”* و*“عيلة 8 نجوم”* التي قدمها منتصف التسعينيات حين كان مديرًا لشركة “شام الدولية”.

وأضاف وائل أن بعض هؤلاء الفنانين ظلوا أوفياء لشقيقه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يسعَ يومًا للتفوق على أيمن أو الخروج من ظله. وقال: “في تلك الفترة كان أيمن قادرًا أن يفرضني ويصنع مني نجمًا، مشيرا إلى أن النجومية صناعة لها حساباتها الخاصة، ولا ألومه على ذلك، فقد أوصلني فقط إلى بداية الطريق”.

وأكد وائل زيدان أنه شق مسيرته بجهد شخصي، موضحًا: “تعبت كثيرًا لأن الموهبة لا تورث، والفرص التي حصلت عليها لم تكن عبر أيمن.

وتحدث وائل زيدان عن زوجته مشيرا إلى أنها امرأة حنون وهو يحب ذلك متابعا: “أنها تقدر تعبه ومجهوده وربنا بيحبني أنها حنونة وبتعامل أولادها برقي حتى صوتها مش بيطلع، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الاستغناء عنها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.