بـ"الهليكوبتر"، نجوى يوسف رئيس القسم العسكري بـ"فيتو" تخوض الانتخابات البرلمانية في أسيوط

تقدمت الزميلة الصحفية نجوى يوسف، رئيس قسم العسكري بموقع وجريدة «فيتو»، بأوراق ترشحها رسميًّا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز ومدينة أسيوط وقسم أول وثانٍ، حاملة رمز الطائرة الهليكوبتر.

وجاء قرار خوض المرشحة نجوى يوسف للانتخابات البرلمانية بعد أن شهدت دائرة مركز أسيوط دعوات عدة لترشحها باعتبارها نموذجًا وطنيًّا قادرًا على تمثيل المواطن والدفاع عن حقوقه تحت قبة البرلمان من خلال رؤية واضحة لتحسين خدمات المجتمع الأسيوطي.

نجوى يوسف ابنة المؤسسة العسكرية

حيث يصفها من عرفها بأنها ابنة المؤسسة العسكرية القادرة على حمل هموم المواطنين والدفاع عن تطلعاتهم وأحلامهم بالإضافة إلى خبرتها الطويلة ورصيدها المهني في العمل الصحفي والعسكري.

وأعربت “يوسف” عن سعادتها وتقديرها لكل من شجعها على تلك الخطوة من أبناء دائرتها مؤكدة في تصريحات لها أن تلك الخطوة جاءت استكمالًا لمسيرة طويلة من العطاء والخدمات فلطالما كانت صوتا للناس عبر الصحافة ومن خلال كتاباتها واليوم تسعى لأن تكون صوت المواطن المدافع عن حقوقه من خلال البرلمان لافتة إلى إنها تخوض المنافسة البرلمانية تحت شعار «خدمة بلا حدود.. صوت يعبر عنكم».



ويتمنى موقع فيتو التوفيق للزميلة نجوى يوسف في تجربتها الوطنية المقبلة.

