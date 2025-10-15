الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ"الهليكوبتر"، نجوى يوسف رئيس القسم العسكري بـ"فيتو" تخوض الانتخابات البرلمانية في أسيوط

الكاتبة الصحفية نجوى
الكاتبة الصحفية نجوى يوسف، فيتو

تقدمت الزميلة الصحفية نجوى يوسف، رئيس قسم العسكري بموقع وجريدة «فيتو»، بأوراق ترشحها رسميًّا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز ومدينة أسيوط وقسم أول وثانٍ، حاملة رمز الطائرة الهليكوبتر.

وجاء قرار خوض المرشحة نجوى يوسف للانتخابات البرلمانية بعد أن شهدت دائرة مركز أسيوط دعوات عدة لترشحها باعتبارها نموذجًا وطنيًّا قادرًا على تمثيل المواطن والدفاع عن حقوقه تحت قبة البرلمان من خلال رؤية واضحة لتحسين خدمات المجتمع الأسيوطي.

نجوى يوسف ابنة المؤسسة العسكرية 

حيث يصفها من عرفها بأنها ابنة المؤسسة العسكرية القادرة على حمل هموم المواطنين والدفاع عن تطلعاتهم وأحلامهم بالإضافة إلى خبرتها الطويلة ورصيدها المهني في العمل الصحفي والعسكري.

اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب

قصة الانتخابات البرلمانية في مصر.. من ١٩٧٦ الانتخابات التي غيرت وجه الحياة السياسية  إلى 2025 “انتخابات الصفقات الغامضة".. شهادة صحفية تكشف المستور فى عصر السادات وتنذر بمخاطر كبرى

وأعربت “يوسف” عن سعادتها وتقديرها لكل من شجعها على تلك الخطوة من أبناء دائرتها مؤكدة في تصريحات لها أن تلك الخطوة جاءت استكمالًا لمسيرة طويلة من العطاء والخدمات فلطالما كانت صوتا للناس عبر الصحافة ومن خلال كتاباتها واليوم تسعى لأن تكون صوت المواطن المدافع عن حقوقه من خلال البرلمان لافتة إلى إنها تخوض المنافسة البرلمانية تحت شعار «خدمة بلا حدود.. صوت يعبر عنكم».


ويتمنى موقع فيتو التوفيق للزميلة نجوى يوسف في تجربتها الوطنية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الهليكوبتر المؤسسة العسكرية انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات البرلمان جريدة فيتو مجلس النواب 2025 محافظة اسيوط مدينة أسيوط نجوى يوسف

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تقرر صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى الإصابات والطوارئ

تعليم أسيوط يعلن تفعيل الاتوبيس الطائر لمتابعة المدارس ورصد السلبيات

ضبط محطة وقود بأسيوط جمعت 85 طن سولار وبنزين بدون وجه حق

رئيس جامعة أسيوط يتفقد حالة الأطفال المصابين في حادث منقباد ويشدد على الرعاية التامة لهم (صور)

استرداد 936 فدانًا من أملاك الدولة وإزالة 82 حالة تعد بأسيوط

محافظ أسيوط يبحث تطوير الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يتفقد مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي ويشدد على توسيع نطاق الإنتاج (فيديو)

تمشيط منطقة سقوط تروسيكل الأطفال بترعة أسيوط للتأكد من عدم وجود مفقودين (فيديو)

الأكثر قراءة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية