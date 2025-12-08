تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية تموين الفيوم حملة مكبرة على أسواق المحافظة، وتمكنت من تحرير 65 مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

قال جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة ضبطت بدال تمويني تصرف في السلع التموينية المنصرفة له، وما تم حصره بلغ 1160 كيس سكر تمويني، و1176 زجاجة زيت تمويني، كما تمكنت الحملة من ضبط 9 شكائر أسمدة زراعية محظور نقلها خارج الجمعيات الزراعية بإجمالي وزن 450 كيلو جرام.

كما حررت الحملة محضر بيع أزيد من السعر الرسمي شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة 10 كيلو جرامات مقدارها سبعة جنيهات في الشيكارة (مستودع دقيق)- محضر سبعة جنيهات، ومحضر عدم إعلان عن اسعار بيع السلع الغذائية الحرة، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية لعاملين في أسواق، كما تم فحص شكوى لتضرر من منتج عصير غير صالح للاستهلاك الآدمي بإحدى فروع سلسلة هايبر شهير، وتم التوجه للفرع وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة لفحصها، كما تم فحص شكوى تقليد علامة تجارية لأحد المطاعم الشهيرة بالفيوم وارده من الوزارة، وتم سحب العينات لإرسالها لنقطة الاتصال الخاصة بفحص العلامات التجارية المسجلة للتأكد من مطابقة العلامة والتقليد من عدمه، وحررت 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغدائية في محلات بقالة وكافيهات ومستحضرات.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.