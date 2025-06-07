السبت 07 يونيو 2025
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صحة ومرأة

نصائح هامة، لتجنب أضرار لحم الضأن على صحتك (فيديو)

الإفراط في تناول
الإفراط في تناول لحم الضأن

نصائح هامة لتجنب أضرار لحم الضأن، خلال أيام عيد الأضحى يتناول معظم المسلمين كميات كبيرة من اللحوم، وبشكل خاص لحم الضأن، إلا أن مثل هذه العادات الغذائية، تسبب العديد من المشاكل الصحية.

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أشارت الدكتورة سحر عبد الجيد أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث إلى أن لحم الضأن، الذي يتناوله معظم الناس بكميات كبيرة خلال عيد الأضحى، يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

أضافت الدكتورة سحر، أن لحوم الضأن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة، والتي تسبب العديد من المشاكل عند الافراط في تناولها؛ فهى تضغط على الكلى، وعلى المدى الطويل تسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، كما يمكنها أن تؤثر على الجهاز الهضمى، لأنها تحتاج منه مجهود كبير ووقت طويل لهضمها وامتصاصها، كما يمكنها أن تؤدى إلى البدانة والسمنة.
 

نصائح لتجنب أضرار لحم الضأن


ولتجنب أضرار الدهون الموجودة فى لحم الضأن، تقدم الدكتورة سحر مجموعة من النصائح فى الفيديو التالى:


الاعتدال في تناول اللحوم، فبالنسبة للشخص البالغ الذي يتراوح وزنه من ١٧٠ الى ٨٠ كجم، يجب عليه ألا يتناول أكثر من قطعتين من اللحم.
كذلك لابد من اختيار اللحوم قليله الدهون، وعدم تناول الدهون الموجودة بها. 

وبعد تناول الأكلات الدسمة وتلك الدهون لابد من تناول أى عصائر تحتوى على فيتامين سي.
كذلك بعد تناول تلك اللحوم الدسمة، لابد من الحركة ما لا يقل عن نصف ساعة، وعدم الاستسلام للخمول والنوم. 
لابد من الاهتمام بشرب الماء، والتركيز على تناوله بكميات كبيرة، فيما لا يقل عن 3 لتر من الماء، وهناك طريقة تسهل شرب الماء، وهي أن تتناول كوب من الماء كل ساعتين.

 

وأخيرًا لابد من الحرص على تناول وجبة عشاء خفيفة، خالية من اللحوم.

 

القيمة الغذائية للحم الضأن (100 جرام):
 

السعرات الحرارية: حوالي 250 سعرة حرارية

البروتين: 25–27 جراما

الدهون الكلية: 17–20 جراما

منها دهون مشبعة: 7–9 جرامات

دهون غير مشبعة: 7–8 جرامات

الكوليسترول: 75–85 ملج

الحديد: 1.8–2.0 ملغ (حوالي 10% من الاحتياج اليومي)

الزنك: 4–5 ملج

فيتامين B12: حوالي 2.3 ميكروغرام (حوالي 95% من الاحتياج اليومي)

فيتامين B3 (نياسين): حوالي 6 ملج

الفسفور: 200 ملج تقريبًا

السيلينيوم: 20–25 ميكروجرام

فوائد لحم الضأن:
مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، الضروري لبناء العضلات والأنسجة.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B12 الضروري لصحة الأعصاب والدم.

غني بالحديد الهيمي الذي يُمتص بسهولة مقارنة بالحديد النباتي.

الزنك الموجود فيه يدعم جهاز المناعة والتئام الجروح.

 

ملاحظات:
يحتوي لحم الضأن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذا يُفضل تناوله باعتدال، خصوصًا لمن يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول.

اختيار قطع خالية من الدهون الظاهرة أو طهيها بطريقة صحية (مثل الشوي أو السلق) يقلل من الدهون والسعرات.
 

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