طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الديمجلاس، أكلة المطاعم الفاخرة

18 حجم الخط

طريقة عمل ستيك اللحم، ستيك اللحم بصوص الديمجلاس من الأطباق الفاخرة التي تقدم في أشهر المطاعم حول العالم، وهو من الأكلات التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي الرائع.

والديمجلاس يعتبر من أشهر أنواع الصوصات الفرنسية الكلاسيكية، ويستخدم لإضافة نكهة عميقة وغنية للحوم المشوية أو المقلية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الديمجلاس.

مكونات عمل ستيك اللحم بصوص الديمجلاس:

4 شرائح من لحم الستيك بوزن 200 جرام تقريبا لكل قطعة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزبدة

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم اختياري

ملعقة صغيرة من الزعتر أو إكليل الجبل لإضافة نكهة عطرية

لتحضير صوص الديمجلاس

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملعقتان كبيرتان من الدقيق

كوب ونصف من مرق اللحم المركز أو مكعب مرق مذاب في ماء ساخن

ملعقة صغيرة من صلصة الصويا اختياري لتعزيز اللون والنكهة

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

نصف كوب من عصير العنب الأحمر

رشة صغيرة من السكر أو العسل لتوازن الطعم

فلفل أسود حسب الذوق

ستيك اللحم بصوص الديمجلاس

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الديمجلاس:

أخرجى شرائح الستيك من الثلاجة قبل الطهي بحوالي نصف ساعة حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة.

جففى اللحم جيدا بورق المطبخ حتى لا يخرج ماء أثناء الطهي.

تبلى اللحم بالملح والفلفل الأسود من الجانبين، ويمكنك إضافة القليل من الزعتر أو إكليل الجبل.

سخنى مقلاة ثقيلة ويفضل من الحديد الزهر على نار عالية.

أضيفي ملعقة من الزيت أو الزبدة واتركيها حتى تسخن جيدا.

ضعى شريحة اللحم واتركيها دون تحريك لمدة 3–4 دقائق لكل جانب للحصول على درجة تسوية متوسطة يمكنك زيادة أو تقليل الوقت حسب الرغبة.

أضيفي القليل من الزبدة مع الثوم والزعتر في نهاية الطهي وقومي بسكبها فوق اللحم بملعقة لإضفاء نكهة غنية.

بعد النضج، ارفعى اللحم وضعيه على طبق مغطى بورق ألمنيوم واتركيه يرتاح لمدة 5 دقائق حتى يحتفظ بعصاراته.

في نفس المقلاة التي تم طهي اللحم فيها، أزيلي أي زيوت زائدة واتركي القليل من الدهون والنكهات المتبقية.

أضيفي الزبدة واتركيها تذوب، ثم أضيفي الدقيق مع التحريك المستمر حتى يتحول لونه إلى ذهبي غامق.

أضيفي مرق اللحم تدريجيا مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

أضيفي معجون الطماطم، وصلصة الصويا، وعصير العنب ثم قلبي جيدا.

خففي النار واتركي الصوص يغلي ببطء لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح قوامه سميك ومركز.

يمكنك إضافة رشة سكر صغيرة لتعديل الطعم وإبراز النكهة.

ضعي شريحة الستيك في طبق التقديم.

اسكبي فوقها كمية مناسبة من صوص الديمجلاس الساخن.

يمكن تزيين الطبق برشة من البقدونس المفروم أو أوراق الروزماري.

قدميه مع بطاطس مهروسة، أو خضار سوتيه، أو أرز بالزبدة حسب الرغبة.

للحصول على أفضل نتيجة، استخدمى لحم طري مثل الريبي أو التندرلوين للحصول على أفضل نكهة وملمس.

لا تكثري من تقليب اللحم أثناء الطهي حتى تحصلي على طبقة مقرمشة ذهبية من الخارج.

ترك اللحم ليرتاح بعد الطهي خطوة أساسية للحفاظ على العصارة.

يمكنك حفظ صوص الديمجلاس في الثلاجة لمدة 3 أيام أو في الفريزر لمدة أسبوعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.