طريقة عمل "لحمة الراس" بالصلصة فى الفرن

طريقة عمل لحمة الرأس، لحمة الرأس من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى تعرف بأسم أكلات المدبح.

وطريقة عمل لحمة الرأس، سهلة وهى تعتبر من الأطباق التراثية المحبوبة في المطبخ المصري والعربي، وتقدم بطرق مختلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل لحمة الرأس بالصلصة فى الفرن.

مكونات عمل لحمة الرأس بالصلصة:-

2 كيلو لحمة رأس يفضل خليط بين اللحم واللسان

بصلة كبيرة مقطعة أرباع

3 ورقات لورا

5 حبات حبهان

ملعقة صغيرة فلفل أسود حب

ملعقة ملح

ملعقة خل

مكونات الصلصة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

5 فصوص ثوم مفروم

3 أكواب عصير طماطم طازج

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سكر لضبط الحموضة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

فلفل أخضر أو حار اختياري

كوب مرق من سلق اللحمة

طريقة عمل لحمة الرأس بالصلصة فى الفرن:-

اغسلي لحمة الرأس جيدا بالماء والخل والملح، ويمكنك نقعها 10 دقائق للتخلص من أي رائحة.

ضعي اللحم في قدر به ماء مغلي وأزيلي الريم أولا بأول.

أضيفي البصل واللورا والحبهان والفلفل الأسود.

اتركيها على نار هادئة حتى تنضج نصف نضج فقط من 45 إلى 60 دقيقة نريدها نصف مستوية لأنها ستكمل تسويتها في الفرن.

بعد أن تبرد قليلا، قطعي لحمة الرأس إلى قطع متوسطة مناسبة للتقديم.

ولتحضير الصلصة، سخني السمن أو الزيت في قدر.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم وشوحيه لدقيقة حتى تخرج رائحته.

ضعي عصير الطماطم والصلصة ورشة السكر.

أضيفي الكمون والبابريكا والكزبرة وملح وفلفل.

اتركي الصلصة تغلي 10 دقائق حتى تتسبك.

أضيفي كوب من مرق السلق لزيادة النكهة.

جهزي صينية فرن وادهنيها بقليل من السمن.

ضعي قطع لحمة الرأس المسلوقة نصف سلقة.

اسكبي فوقها الصلصة المتسبكة.

أضيفي شرائح من الفلفل الأخضر أو الحار لو أردتِى طعم أقوى.

غطي الصينية بورق فويل جيدا.

سخني الفرن مسبقا على حرارة 200 درجة.

أدخلي الصينية لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

في آخر 10 دقائق انزعي الفويل لتحمير الوجه قليلا.

قدمي لحمة الرأس بالصلصة ساخنة مع أرز أبيض أو أرز بالشعرية، أو عيش بلدي، أو سلطة خضراء أو طحينة، ومخللات.

الطبق سيكون ثقيل ومشبع ومناسب للولائم والعزائم.

لنجاح الوصفة، كلما زاد وقت تسبيك الصلصة أصبحت ألذ.

لا تسلقي اللحمة بالكامل حتى لا تتفتت في الفرن.

يمكنك إضافة رشة قرفة بسيطة جدا لإعطاء طعم شرقي مميز.

استخدام مرق السلق في الصلصة ضروري لطعم غني.

يمكن تحمير قطعة اللحم قبل وضعها في الصينية لإعطاء نكهة مشوية أقوى.

