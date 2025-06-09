طريقة عمل الفخذة الضانى فى الفرن، الفخذة الضانى من أشهى قطع اللحم الضأن وأشهرها لمذاقها المميز والناعم، الذي له عشاق كثيرون، وهى تعتبر من أكلات عيد الأضحى المبارك الفاخرة.

وطريقة عمل الفخذة الضانى، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وعادة تقدم فى عزومات العيد.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الفخذة الضانى فى الفرن بتتبيلة مميزة.

مكونات عمل الفخذة الضانى:-

فخذة ضاني (حوالي 2 إلى 3 كيلو)

6 فصوص ثوم مهروسة

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة جزر مقطعة حلقات

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح

ملعقة كبيرة روزماري (إكليل الجبل)

ملعقة كبيرة زعتر

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة قرفة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو سمنة

كوب ماء أو مرق لحم

طريقة عمل الفخذة الضانى فى الفرن:-

اغسلي الفخذة جيدا، واصنعي فتحات صغيرة بالسكين في أماكن متفرقة.

اخلطي الثوم المهروس مع الملح، الفلفل، الليمون، الخل، البهارات، القرفة، الزعتر، والروزماري.

افركي الفخذة بالخليط جيدا، وتأكدي من وضع التتبيلة داخل الفتحات.

يفضل ترك الفخذة في التتبيلة من 4 إلى 12 ساعة (أو طوال الليل في الثلاجة) للحصول على طعم أعمق.

في صينية فرن، ضعي شرائح البطاطس، البصل، والجزر في القاع، مع رشة ملح وفلفل.

ضعي الفخذة فوق الخضروات، وأضيفي الماء أو المرق في الصينية.

غطي الصينية بورق فويل بإحكام.

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 2.5 إلى 3 ساعات حسب حجم الفخذة.

بعد أن تنضج الفخذة تماما، أزيلي ورق الفويل، وادخليها الفرن مرة أخرى لمدة 20 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبي جميل.

قدمي الفخذة الضاني مع الأرز البسمتي أو الفتة المصرية، وزيني الطبق بالخضروات المشوية.

طريقة عمل الفخذة الضانى فى الفرن

ولعمل اللحمة المشوية

مكونات عمل اللحمة المشوية:-

1 كيلو لحمة (يفضل من الريش أو الكتف أو الفخذ وتقطع شرائح متوسطة)

بصلة كبيرة مبشورة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير ليمونة واحدة أو 2 ملعقة خل

رشة قرفة (اختياري)

فلفل ألوان أو طماطم أو بصل (للتقديم أو التزيين)

طريقة عمل اللحمة المشوية:-

في وعاء كبير، اخلطى جميع المكونات معا (البصل، الثوم، الزيت، التوابل، الليمون أو الخل).

أضيفي شرائح اللحم وقلبي جيدا حتى تتغلف بالتتبيلة.

غطى الوعاء وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل لليلة كاملة حتى تتشرب اللحمة النكهة).

سخنى الفحم جيدا، واشوي شرائح اللحمة على نار متوسطة مع تقليبها من حين لآخر حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي.

وفى حالة عملها فى الفرن، سخنى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وضعى شرائح اللحمة في صينية فرن مغطاة بورق فويل، واتركيها لمدة 30–40 دقيقة، ثم اكشفى عنها لتتحمر.

ولو تم طهيها على الشواية الكهربائية أو الجريل، سخنى الشواية جيدا، وادهنيها بقليل من الزيت، ثم اشوي اللحمة حتى تنضج وتأخذ علامات الشواء.

قدمى اللحمة المشوية مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية أو الخبز البلدي.

يمكن إضافة طماطم مشوية، بصل مشوي، أو فلفل ألوان مشوي بجانبها.

لا تنسى السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي لإكمال الطبق.

ملحوظة كلما كانت شرائح اللحم أرق، كلما نضجت بسرعة.

يمكن إضافة القليل من الزبادي للتتبيلة لتطرية اللحم.

عدم الإفراط في تقليب اللحمة أثناء الشوي للحفاظ على العصارة داخلها.

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