الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب مصر يؤدي تدريبا صباحيا استعدادا لودية نيجيريا

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف.

وتدرب منتخب مصر بالكرة الرسمية الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، بعد وصول الكرة اليوم لاتحاد الكرة.

منتخب مصر، ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

 

 

مركز المنتخبات يوفر أموالا طائلة لخزينة اتحاد الكرة

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، في الاستفادة من مركز المنتخبات الوطنية بعد تجهيزه وتأهيله ليصبح مركزًا نموذجيًا بمواصفات عالمية، لاستضافة معسكرات المنتخبات الوطنية ليوفر على خزينة الاتحاد مبالغ طائلة.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

 

 

قاعة اجتماعات خاصة بالمنتخب الأول

ويعقد الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، اجتماعاته مع اللاعبين لإلقاء المحاضرات في القاعات المخصصة للاجتماعات، والمزودة بأحدث تقنيات العرض والتواصل لتحليل المباريات والخطط التكتيكية.

ويعتبر أهم ما يميز مركز المنتخبات الوطنية، هو توفير البيئة الهادئة نظرًا لموقعه المنعزل، مما يساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز، فضلًا عن الإقامة الفاخرة بفندق المنتخبات الوطنية، حيث يوفر الفندق غرفًا فردية مريحة ومطاعم تقدم وجبات صحية متوازنة.

 

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديا

ويلتقي منتخب مصر وديا مع منتخب نيجيريا باستاد القاهرة يوم 16 ديسمبر الجاري، في ختام استعداداته لماراثون أمم إفريقيا بالمغرب التي تنطلق فعالياتها يوم 21 ديسمبر الجاري.

