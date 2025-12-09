منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة أكتوبر

18 حجم الخط

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لودية نيجيريا المقرر لها 16 ديسمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة، وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب.

وقرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الاكتفاء بالتدريب الصباحي ومنح اللاعبين راحة من التدريب المسائي على أن ينتظم اللاعبين في المعسكر ظهر الغد بمركز المنتخبات الوطنية بأكتوبر.

منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا

فيما حدد مسئولو منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، موعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة، لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم 16 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، في ختام استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل

وتصل بعثة منتخب نيجيريا إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الرابع عشر من ديسمبر، ويخوض المنتخب الضيف تدريبين على الملعب الفرعي باستاد القاهرة مساء 14 و15 ديسمبر، ويخوض المباراة يوم 16 ديسمبر أمام منتخب مصر.

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة نيجيريا الودية، ستتم إقامتها يوم ١٦ ديسمبر الحالي بدلًا من ١٤ من الشهر نفسه، بعد طلب منتخب نيجيريا تأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة.

وأضاف إبراهيم حسن أن ودية نيجيريا ستتم إقامتها باستاد القاهرة في الثامنة مساءً، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

ترتيب مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

وبحسب قرعة كأس العالم 2026 التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، فإن منتخب مصر الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية ثم يواجه منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور.

