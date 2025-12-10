تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع إدارة الأهلي

18 حجم الخط

عقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمشرف العام على ملف كرة القدم، جلسة مع إدارة القلعة الحمراء، للحديث عن صفقات الأحمر في يناير المقبل.

وأكد مصدر أن سيد عبد الحفيظ عرض على مجلس إدارة النادي الأهلي ملف اللاعبين المحدَّد التفاوض معهم خلال الفترة القادمة تمهيدًا لانضمام المارد الأحمر، وأيضًا اللاعبين الذين يرغب بيس توروب المدير الفني للفريق، الاستغناء عنهم في يناير المقبل، ولعل أبرز اللاعبين المقرر تسويقهم بموافقة توروب هم أشرف داري المدافع المغربي، وجراديشار.

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات انتقال حامد حمدان لاعب بتروجيت، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا لنادي بتروجيت حتى الآن للتفاوض بشأن حامد حمدان، رغم أن هناك رغبة ملحة من اللاعب ومسؤولي الأحمر من حسم الصفقة.

وتابع المصدر أن ما تردد حول تقديم الأهلي عرضًا رسميًا بمبلغ 30 مليون جنيه لضم حامد حمدان لم يحدث، كاشفًا أن هناك اتجاه لعرض سعر أكبر من أجل حسم ضم اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالنادي الأهلي لمواجهة فريق إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر بعد غد الجمعة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل قناة أون سبورت مباراة النادي الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا في 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – استاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح في تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

