رياضة

آخر تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات انتقال حامد حمدان لاعب بتروجيت، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر أن الاهلي لم يقدم عرضا رسميا لنادي بتروجيت حتى الآن للتفاوض بشأن حامد حمدان، رغم أن هناك رغبة ملحة من اللاعب ومسئولي الأحمر من حسم الصفقة.

وتابع المصدر أن ما تردد حول تقديم الأهلي عرض رسمي بمبلغ 30 مليون جنيه لضم حامد حمدان لم يحدث، كاشفا أن هناك اتجاه لعرض سعر أكبر من أجل حسم ضم اللاعب خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بـ النادي الأهلى لمواجهة فريق إنبى فى دور المجموعات بـكأس عاصمة مصر بعد غد الجمعة. 

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبي 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة  النادي الأهلى وانبي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

مواعيد الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر
فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – إستاد حرس الحدود (3-2)

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – إستاد هيئة قناة السويس (3-3)

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – إستاد 30 يونيو (6-1)

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا – 5 مساءً – إستاد جهاز الرياضة

زد × سموحة – 8 مساءً – إستاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – إستاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد × المصري – 5 مساءً – إستاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجيت – 8 مساءً – إستاد السلام الدولي

الجمعة 12 ديسمبر

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

مكافآت كأس عاصمة مصر

-بطل كأس عاصمة مصر 10 ملايين جنيه

-صاحب الوصافة 4 ملايين جنيه

-صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه

-صاحب المركز الرابع مليون و500 ألف جنيه

أبطال كأس عاصمة مصر

فريق مودرن سبورت هو أول بطل في تاريخ البطولة، عندما نجح فى تحقيق لقب النسخة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة، كما حقق فريق سيراميكا لقب بطولة كأس عاصمة مصر 3 مرات متتالية، بالفوز على فرق المصري، طلائع الجيش والبنك الأهلي في آخر 3 نهائيات.

